Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
8 октября
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Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
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Новости Происшествия | 8 октября 2020 | 19:55
Под Балви горел дом: в огне пожара погиб человек
В минувшую среду в результате пожара в Балвском крае погиб человек, и общее число погибших в пожарах с начала года выросло до 62, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), пишет ЛЕТА.
Вызов на пожар в одноэтажном деревянном жилом доме в Балвском крае поступил в 12.39. Здание горело на площади 80 кв. м. В горящем здании был найден умерший человек.
По данным ГПСС за первое полугодие, в большинстве жилищ, где произошли пожары, отсутствовали дымовые детекторы, которые с 1 января этого года обязательно должны быть в квартирах и частных домах.
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