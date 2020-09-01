Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
7 октября
Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 октября 2020 | 20:21
Ушли в мир иной...
С 30 сентября по 6 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Богданович Николай (28.11.1933 - 3.10.2020)
Черномордый Леонид (10.12.1958 - 3.10.2020)
Гоп Антан (15.07.1931 – 29.09.2020)
Григорьев Александр (16.11.1929 – 4.10.2020)
Игнатьева Ирина (28.08.1926 – 2.10.2020)
Иванов Макарий (14.04.1934 – 30.09.2020)
Козловский Иван (20.05.1934 – 30.09.2020)
Куцина Антонина (20.04.1929 – 29.09.2020)
Левданска Ванда (02.03.1933 – 30.09.2020)
Михайлович Эдвард (03.03.1951 – 2.10.2020)
Морозова Ирина (30.05.1932 – 29.09.2020)
Орбидане Лидия (21.12.1943 – 30.09.2020)
Павлович Антон (2.08.1923 – 4.10.2020)
Петухова Мария (2.01.1941 – 3.10.2020)
Семенов Владимир (22.04.1963 – 30.09.2020)
Спрукте Венеранда (25.12.1938 – 2.10.2020)
Стивриня Лариса (23.03.1957 – 1.10.2020)
Трофимов Евгений (18.04.1953 – 30.09.2020)
Трофимов Евгений (18.04.1953 – 30.09.2020)
Васараудзис Леонс (3.07.1930 – 2.10.2020)
Зубков Сергей (20.10.1921 – 1.10.2020)
Жук Виктор (20.08.1955 – 30.09.2020).
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