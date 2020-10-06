Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
7 октября
Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 октября 2020 | 12:41
Информация о работе ПЖКХ во время чрезвычайной ситуации
В связи с распространением коронавируса в городе, с 6.10.2020 г. SIA “DDzKSU” временно ПРЕКРАЩАЕТ прием посетителей!!!!! Касса также будет ЗАКРЫТА! На данный момент отменены приемы специалистов ПЖКХ. Тем не менее, предприятие предлагает своим клиентам возможность получить информацию отдаленно.
Связаться с отделами ПЖКХ можно по следующим телефонам:
Абонентный отдел: тел. 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267.
Отдел обхозяйствования жилых домов – тел. 654-07261,
Производственно-технический отдел – тел. 654-07273; 654-34043; 654-07275.
Теплоэнерготехники – тел. 654-34979.
1 домоуправление – тел.654-25130.
2 домоуправление – тел.654-42702.
3 домоуправление - тел. 654-31939
Можете также использовать и электронную среду – пишите письма на единую электронную почту предприятия pasts@ddzksu.lv.
SIA „DDzKSU” будет и в дальнейшем информировать вас о любых мероприятиях. Следите за информацией на домашней странице предприятия www.ddzksu.lv и на официальной страничке ПЖКХ в Facebook https://www.facebook.com/pg/DDzKSU/posts/?ref=page_internal.
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