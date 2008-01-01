На заседании Комиссии по гражданской обороне обсудили работу в нынешних условиях

Новости Общество | 7 октября 2020 | 12:39

5 октября в Даугавпилсской городской думе состоялось заседание Комиссии по гражданской обороне, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в городе и действия ответственных служб, направленные на уменьшение и ограничение заболеваемости.

Старший эпидемиолог Латгальского регионального отделения Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Нонна Волощук ознакомила с актуальной информацией. Хотя на данный момент в Даугавпилсе около 140 активных пациентов, абсолютное большинство случаев (более 100) связаны со вспышкой в одном из учреждений. Удельный вес остальных инфицированных, учитывая общее количество населения, невелик. Заболеваемость на 100 000 жителей также намного выше в Кулдигском, Олайнском и других краях Латвии.

Полиция самоуправления следит за ситуацией в сотрудничестве с Госполицией. Проводятся рейды в общественном транспорте, усиленно патрулируются места отдыха и скопления людей.

Ответственные структуры отметили, что готовы реагировать при любом развитии ситуации - алгоритм действий понятен, и имеется хорошее обеспечение средствами защиты и дезинфекции. Такая же ситуация наблюдается и в городских обществах капитала и учреждениях самоуправления, которым на прошлой неделе было поручено предоставить в Думу информацию о том, достаточно ли индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств, а также разработать план действий на случай, если в учреждении будут констатированы случаи заболевания COVID-19.

В силе остаются введенные на прошлой неделе ограничения по проведению в городе массовых мероприятий и ношению масок в общественном транспорте. Согласно решению Кабинета министров от 5 октября, требование обязательно носить защитные маски в общественном транспорте с 7 октября действует на территории всей страны.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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