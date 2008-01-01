Полиция самоуправления: «Люди следуют требованиям и используют маски»

Новости Общество | 7 октября 2020 | 12:37

С 1 октября в общественном транспорте Даугавпилса введено обязательное требование по ношению защитных масок, полностью прикрывающих нос и рот, которое распространяется на всех пассажиров. Следить за этим, в том числе в форме рейдов в автобусах и трамваях, поручено Полиции самоуправления.

Сотрудники правопорядка отмечают, что их главная функция заключается не в запугивании или выписывании штрафов для тех, кто по какой-то причине оказался в общественном транспорте без маски. В первую очередь это работа по обеспечению безопасности пассажиров, проведение разъяснительных бесед. С начала этого месяца полиции самоуправления пришлось проводить такие беседы с более чем 800 горожанами.

Согласно наблюдениям полиции самоуправления и сотрудников «Daugavpils satiksme», подавляющее большинство пассажиров соблюдает актуальные требования, и использует именно маски, а не шарфы или другие средства прикрытия дыхательных путей.

В связи с постановлением правительства, с 7 октября и до 6 ноября ношение масок в общественном транспорте станет обязательным по всей Латвии. Исключение составят лишь дети до 13 лет, а также лица с серьезными нарушениями движений или психического здоровья.

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