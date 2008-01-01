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Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако, лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они (ресурсы) будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 октября 2020 | 12:37
Полиция самоуправления: «Люди следуют требованиям и используют маски»
С 1 октября в общественном транспорте Даугавпилса введено обязательное требование по ношению защитных масок, полностью прикрывающих нос и рот, которое распространяется на всех пассажиров. Следить за этим, в том числе в форме рейдов в автобусах и трамваях, поручено Полиции самоуправления.
Сотрудники правопорядка отмечают, что их главная функция заключается не в запугивании или выписывании штрафов для тех, кто по какой-то причине оказался в общественном транспорте без маски. В первую очередь это работа по обеспечению безопасности пассажиров, проведение разъяснительных бесед. С начала этого месяца полиции самоуправления пришлось проводить такие беседы с более чем 800 горожанами.
Согласно наблюдениям полиции самоуправления и сотрудников «Daugavpils satiksme», подавляющее большинство пассажиров соблюдает актуальные требования, и использует именно маски, а не шарфы или другие средства прикрытия дыхательных путей.
В связи с постановлением правительства, с 7 октября и до 6 ноября ношение масок в общественном транспорте станет обязательным по всей Латвии. Исключение составят лишь дети до 13 лет, а также лица с серьезными нарушениями движений или психического здоровья.
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