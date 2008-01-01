Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
7 октября
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Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
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Новости Латвия | 7 октября 2020 | 10:07
Электронные анкеты для приезжих — с 12 октября
С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок 6 октября утвердил Кабинет министров, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером» на LTV7.
Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной странице covidpass.lv. Работу она начнёт с 12 октября.
После заполнения электронного бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет невозможно.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, анкету электронно надо заполнить до пересечения латвийской границы. После её заполнения на портале COVIDpass.lv пользователю придёт подтверждение, что информация получена. Это подтверждение, в случае проверки, человек должен будет предъявить полиции.
Незаполненная анкета может грозить штрафом, который будет схож со штрафами за несоблюдение режима самоизоляции.
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