Электронные анкеты для приезжих — с 12 октября

Новости Латвия | 7 октября 2020 | 10:07

Пресс-фото Пресс-фото

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок 6 октября утвердил Кабинет министров, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером» на LTV7.

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной странице covidpass.lv. Работу она начнёт с 12 октября.

После заполнения электронного бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет невозможно.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, анкету электронно надо заполнить до пересечения латвийской границы. После её заполнения на портале COVIDpass.lv пользователю придёт подтверждение, что информация получена. Это подтверждение, в случае проверки, человек должен будет предъявить полиции.

Незаполненная анкета может грозить штрафом, который будет схож со штрафами за несоблюдение режима самоизоляции.

LSM