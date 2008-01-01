Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

7 октября

Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вам стоит уделить повышенное внимание своей внешности. Вам предстоит произвести впечатление, так пусть оно будет приятным во всех отношениях.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
16 .. 18 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
3 .. 5 м/с
среда
Ночь
9 .. 11 C
Утро
10 .. 12 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В районе улицы Зелинского появится новый сквер {1}

3. В ДРБ введен запрет на визиты к пациентам и семейные роды

4. 1 октября вход в центр Ротко для сениоров – бесплатный

5. Веловечер

6. Кулдигу и Даугавпилс «прикрыли» из-за Covid-19

7. Началась дигитализация даугавпилсских кладбищ

8. Из-за вспышки Covid-19 временно закрыт Даугавпилсский ледовый холл

9. Covid-19 в Латвии: 95 новых случаев — максимум с начала пандемии

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 7 октября 2020 | 10:07

Электронные анкеты для приезжих — с 12 октября

Пресс-фото

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок 6 октября утвердил Кабинет министров, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером» на LTV7.

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной странице covidpass.lv. Работу она начнёт с 12 октября.

После заполнения электронного бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет невозможно.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, анкету электронно надо заполнить до пересечения латвийской границы. После её заполнения на портале COVIDpass.lv пользователю придёт подтверждение, что информация получена. Это подтверждение, в случае проверки, человек должен будет предъявить полиции.

Незаполненная анкета может грозить штрафом, который будет схож со штрафами за несоблюдение режима самоизоляции.

LSM 

Добавить комментарий

 