KNAB хочет начать уголовный процесс в отношении депутата Сейма Адамовича

Новости Политика | 6 октября 2020 | 20:43

Пресс-фото Пресс-фото

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией готово начать уголовный процесс в отношении депутата 13-го Сейма. По данным LTV, речь о представителе «Нового Единства» Алдисе Адамовиче. Дело, возможно, связано с депутатскими компенсациями.

Адамович в интервью LTV подтвердил, что в среду, 7 октября, его вызвали на заседание Парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям — там примут решение о согласии Сейма на начало уголовного преследования.

Адамович добавил, что больше о деле ничего не знает, поскольку только в среду сможет ознакомиться с документами.

Компенсации, порой превосходящие среднюю латвийскую зарплату. Такие деньги ежемесячно получают депутаты Сейма за расходы на жилье и транспорт — разумеется, помимо своей основной депутатской зарплаты. Оправданы ли такие льготы для парламентариев и стоит ли по этому поводу возмущаться? Реагируя на комментарии недовольных жителей, Служба новостей Латвийского радио обратилась с таким вопросом напрямую к слугам народа.

LSM