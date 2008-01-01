Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
6 октября
Всемирный день охраны мест обитаний
Именины:
Моника, Зилгма, Зилга / Андрей, Иван, Иннокентий
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1768 ()
|GBP
|0.9081 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.5353 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. 95-летие Терезы Броки отметят с выставкой в музее
3. В районе улицы Зелинского появится новый сквер {1}
4. Сокращен срок самоизоляции для контактных лиц
5. В Даугавпилсе отмечают День учителя и премируют педагогов
6. Дальнобойщик из России предложил взятку, чтобы не стоять в очереди на границе
7. За помощь в незаконном пересечении границы Латвии задержаны россияне
8. Веловечер
9. 1 октября вход в центр Ротко для сениоров – бесплатный
10. В ДРБ введен запрет на визиты к пациентам и семейные роды
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 6 октября 2020 | 20:43
KNAB хочет начать уголовный процесс в отношении депутата Сейма Адамовича
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией готово начать уголовный процесс в отношении депутата 13-го Сейма. По данным LTV, речь о представителе «Нового Единства» Алдисе Адамовиче. Дело, возможно, связано с депутатскими компенсациями.
Адамович в интервью LTV подтвердил, что в среду, 7 октября, его вызвали на заседание Парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям — там примут решение о согласии Сейма на начало уголовного преследования.
Адамович добавил, что больше о деле ничего не знает, поскольку только в среду сможет ознакомиться с документами.
Компенсации, порой превосходящие среднюю латвийскую зарплату. Такие деньги ежемесячно получают депутаты Сейма за расходы на жилье и транспорт — разумеется, помимо своей основной депутатской зарплаты. Оправданы ли такие льготы для парламентариев и стоит ли по этому поводу возмущаться? Реагируя на комментарии недовольных жителей, Служба новостей Латвийского радио обратилась с таким вопросом напрямую к слугам народа.
Добавить комментарий