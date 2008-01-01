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Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.

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Новости Политика | 6 октября 2020 | 20:43

KNAB хочет начать уголовный процесс в отношении депутата Сейма Адамовича

Пресс-фото

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией готово начать уголовный процесс в отношении депутата 13-го Сейма. По данным LTV, речь о представителе «Нового Единства» Алдисе Адамовиче. Дело, возможно, связано с депутатскими компенсациями.

Адамович в интервью LTV подтвердил, что в среду, 7 октября, его вызвали на заседание Парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям — там примут решение о согласии Сейма на начало уголовного преследования.

Адамович добавил, что больше о деле ничего не знает, поскольку только в среду сможет ознакомиться с документами.

Компенсации, порой превосходящие среднюю латвийскую зарплату. Такие деньги ежемесячно получают депутаты Сейма за расходы на жилье и транспорт — разумеется, помимо своей основной депутатской зарплаты. Оправданы ли такие льготы для парламентариев и стоит ли по этому поводу возмущаться? Реагируя на комментарии недовольных жителей, Служба новостей Латвийского радио обратилась с таким вопросом напрямую к слугам народа.

LSM

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