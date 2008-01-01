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Новости Происшествия | 6 октября 2020 | 20:35

В грузах с древесными гранулами и макаронами нашли 2,7 млн. сигарет

VID

Сотрудники Службы госдоходов (VID) при проверке транспортных средств обнаружили 2 786 940 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в фурах, перевозивших гранулы и макароны.

Как отмечают в VID, при сканировании грузовика в Центре поддержки таможенного контроля (Рига) у проверяющих возникли подозрения, что в машине может находиться незадекларированный товар. Известно, что транспорт с российскими госномерами въехал 3 октября в Латвию через КПП "Патерниеки" (латвийско-белорусская граница). В документах было заявлено, что в машине перевозят древесные гранулы. Однако при досмотре таможенники нашли 1 686 940 контрабандных сигарет "НЗ Gold" с белорсскими акцизными марками.

Кроме того, при проверке еще одного груза, прибывшего для прохождения таможенного контроля на КПП "Патерниеки", таможенники обнаружили в грузе макарон 1 100 000 сигарет "НЗ Gold" с белорусскими акцизными марками.
По обоим фактам начаты уголовные процессы.

Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет более 446 000 евро.

Delfi

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