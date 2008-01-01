В даугавпилсских школах 8% учеников — уже на «удаленке»

Новости Общество | 6 октября 2020 | 20:17

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По данным на 6 октября, из-за вспышки Covid-19 в девяти общеобразовательных школах Даугавпилса 23 класса переведены на удаленное обучение. Это около 600 детей, что составляет примерно восемь процентов от общего числа школьников, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления образования Марина Исупова.

Кроме этого, на карантин отправлены четыре группы в дошкольных учреждениях: в двух группах заболели дети, еще в двух воспитанники контактировали с инфицированным тренером.

«Могу еще назвать цифры. Примерно 150 школьников также учатся из дома – они контактные персоны. Если заболел кто-то в классе, то мы весь класс отправляем на «удаленку», а если, допустим, школьник Саша общался с соседом на лестничной клетке, у которого установлен Covid-19, и эта цепочка известна, то Саша отправляется на удаленное обучение. На «удаленке» у нас много учителей, здесь точное число не назову. Коронавирус же диагностирован у 28 детей и пяти педагогов.

Мое мнение – не стоит всех отправлять на «удаленку», надо работать с учетом сложившейся ситуации. Частичная «удаленка» лучше полной.

Не думаю, что в октябре положение изменится в лучшую сторону. Конечно, если на уровне государства будет принято решение о введении ЧС, как в марте, то все школы будут учиться удаленно. Не хотелось бы», - прокомментировала М. Исупова.

Своим видением ситуации с Rus.Lsm.lv поделились директора двух даугавпилсских школ.

«В лицее 740 учеников. Два класса в данный момент занимаются удаленно: один должен вернуться в школу уже в пятницу, 9 октября, второй – на следующей неделе, 15 октября. Надеемся, всё будет нормально. Мы много работаем, ищем разные технические ходы. Педагоги из дома ведут уроки, видят класс, тут многое зависит от использования тех или иных современных платформ. Учителя готовят детям рабочие листы с точными и подробными инструкциями, что и как делать. Конечно, нагрузка на учителей увеличилась. Внеклассные мероприятия тоже проходят, но в рамках одного класса, мы избегаем скопления детей. Что дальше – не знаем.

Старшие классы могут, я считаю, учиться удаленно, для малышей «удаленка» - не лучший способ», - рассказала директор средней школы-лицея технологий Ирина Паура.

«У нас 581 ученик, все учатся очно, лишь девять детей на «удаленке» - они контактные персоны, с ними индивидуально работают учителя. Можно сказать, коронавирус нас пока не коснулся. Повезло, хотя мы прилагаем много усилий. Дальнейшие сценарии никому неизвестны. Весной было трудно, сейчас в любом случае с учетом уже приобретенного опыта будет легче.

Я – за «живые» уроки, качество от «удаленки» страдает. Экзамены в этом году были проще, чем раньше, но что в этом хорошего… Жаль, что запретили все кружки по интересам. Вот у меня тут ходит тренер по легкой атлетике, страдает: у него всего несколько ребят, спорт бесконтактный, тренировки прекратились, результаты падают. При этом Олимпийский центр продолжает оказывать свои платные услуги. Может быть, определенную роль во вспышке Covid-19 в Даугавпилсе сыграли и многолюдные праздники в сентябре. Это только мое личное мнение.

И еще. Мы тут бьемся, как можем. А потом видим, как ребята после уроков собираются толпой и идут к кому-нибудь домой тусить.

Некоторые родители могли бы больше внимания уделять воспитанию своих детей, не перекладывая всё на школу», - считает директор средней школы № 10 Валия Сална.

Вот что думают родители.

Ирина (фамилия Ирины, как и других мам, есть в редакции - Rus.Lsm.lv), мама второклассника: «Учебный процесс в нашей школе протекает очно, лишь несколько учителей отправлены на карантин, из дома дают задания по природоведению и спорту. При этом я спокойно отношусь к «удаленке». Более того, она мне нравится, весной у нас не было никаких проблем. Сын с моей помощью легко справляется с уроками. Он тут недавно болел ангиной, я готовила его к контрольным, он вышел и написал лучше, чем когда ходил в школу и готовился в классе. Но я понимаю, что мой случай – единичный. Я живу вдвоем с сыном, муж и дочка за границей. Я не работаю, моя работа – сын».

Елена, мама третьеклассника: «Ребенок учится очно, не покидая свой этаж. Класс по возможности изолирован от других классов. В школе родителям пока ничего не говорят о возможной «удаленке», но на днях сын сказал, что им на классном часе объяснили, что такое ZOOM, говорили – надо будет регистрироваться. Мне мартовская «удаленка» не понравилась – в нее перетекли каникулы, ребенок вначале сидение дома и воспринял как продолжение каникул. В голове был ветер… Постепенно привык, но свой рабочий день самостоятельно он организовать не мог, нужна была постоянно моя помощь. Я фрилансер, отодвинула свою работу на задний план. Не представляю, как справляются те, у кого в семье несколько школьников и кому на работу к восьми утра…»

Жанна, мама семиклассницы: «Из-за «удаленки» учителей и их болезней (не только ведь коронавирусом люди болеют) у дочки в расписании образовалось много «окон». Она идет к первому уроку, потом у нее есть третий и … седьмой. Всё остальное время дети находятся в определенном замкнутом пространстве, где разрешили, и предоставлены сами себе. На улицу нельзя, в школьное кафе нельзя. Ну, и они … бесятся. Ребенок приходит домой вечером – школа в центре города, мы живем на окраине – уставшим не от занятий, а от «бесилок». Может, удаленное обучение и лучше…»

P. S. Возможно завтра, 7 октября, полностью на удаленное обучение будут переведены учащиеся 12-й средней школы (кроме учеников 1-4 классов).

LSM