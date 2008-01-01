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Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее, если вы и наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.

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Новости Общество | 6 октября 2020 | 13:24

Актуальные работы по проекту водопровода и канализации в микрорайоне Юдовка

В микрорайоне Юдовка продолжаются работы по прокладке канализационных и водопроводных труб, для создания полноценной системы водоснабжения. На сегодняшний день магистральные сети построены практически по всем улицам, исключая улицы Тартакас, Пиладжу, Элернес, Кооперацияс и Нелькю. Ведутся активные работы по установке насосных станций, в свою очередь прокладка дюкера под Даугавой почти завершена.

Важным моментом в рамках этого проекта является следующее за укладкой труб приведение проезжих улиц в порядок – укладка грунтового и асфальтового покрытия дорог, а также благоустройство прилегающей территории. Эти работы также начались, однако на самой длинной и глубокой улице Лиела предприятия SIA “LAGRON” все же не поспевает за намеченным графиком. В связи с этим руководство «Daugavpils Ūdens» не исключает применение штрафных санкций к исполнителю работ.

Строительные работы необходимо завершить до марта 2021 года. В свою очередь полное завершение проекта, в рамках которого необходимо организовать максимальное подключение домов к системе, должно произойти до сентября 2023 года. Более подробную информацию о возможностях подключения и софинансировании городской думы (в особенности, тех, кто имеет статус малообеспеченных, малоимущих или многодетных семей, а также инвалидов 1 группы) можно узнать, позвонив по телефонам «Daugavpils ūdens» 654-22552 или 654-47818.

SIA «Daugavpils ūdens» информирует, что с 7 октября по 14 октября 2020 года очный прием клиентов (включая прием наличных платежей в кассе предприятия), будет осуществляться только по предварительной записи по тел.62103020.

Daugavpils
 

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