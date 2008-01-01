Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
6 октября
Всемирный день охраны мест обитаний
Именины:
Моника, Зилгма, Зилга / Андрей, Иван, Иннокентий
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Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее, если вы и наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 6 октября 2020 | 13:24
Актуальные работы по проекту водопровода и канализации в микрорайоне Юдовка
В микрорайоне Юдовка продолжаются работы по прокладке канализационных и водопроводных труб, для создания полноценной системы водоснабжения. На сегодняшний день магистральные сети построены практически по всем улицам, исключая улицы Тартакас, Пиладжу, Элернес, Кооперацияс и Нелькю. Ведутся активные работы по установке насосных станций, в свою очередь прокладка дюкера под Даугавой почти завершена.
Важным моментом в рамках этого проекта является следующее за укладкой труб приведение проезжих улиц в порядок – укладка грунтового и асфальтового покрытия дорог, а также благоустройство прилегающей территории. Эти работы также начались, однако на самой длинной и глубокой улице Лиела предприятия SIA “LAGRON” все же не поспевает за намеченным графиком. В связи с этим руководство «Daugavpils Ūdens» не исключает применение штрафных санкций к исполнителю работ.
Строительные работы необходимо завершить до марта 2021 года. В свою очередь полное завершение проекта, в рамках которого необходимо организовать максимальное подключение домов к системе, должно произойти до сентября 2023 года. Более подробную информацию о возможностях подключения и софинансировании городской думы (в особенности, тех, кто имеет статус малообеспеченных, малоимущих или многодетных семей, а также инвалидов 1 группы) можно узнать, позвонив по телефонам «Daugavpils ūdens» 654-22552 или 654-47818.
SIA «Daugavpils ūdens» информирует, что с 7 октября по 14 октября 2020 года очный прием клиентов (включая прием наличных платежей в кассе предприятия), будет осуществляться только по предварительной записи по тел.62103020.
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