Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр
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Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.
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Новости Культура | 5 октября 2020 | 20:47
Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» перенесен на 21 ноября
Уважаемые горожане и гости города! Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) информирует, что из-за новых ограничений, связанных с Covid-19, X Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», намеченный на 10 октября во Дворце культуры, переносится на 21 ноября 2020 года.
Дополнительная информация о традиционном белорусском фестивале будет размещена на сайте www.bkc.daugavpils.lv, на странице facebook, в городских СМИ.
Центр белорусской культуры выражает сожаление за доставленные неудобства, обусловленные объективными обстоятельствами.
Центр белорусской культуры
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