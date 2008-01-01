Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» перенесен на 21 ноября

Новости Культура | 5 октября 2020 | 20:47

Уважаемые горожане и гости города! Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) информирует, что из-за новых ограничений, связанных с Covid-19, X Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», намеченный на 10 октября во Дворце культуры, переносится на 21 ноября 2020 года.

Дополнительная информация о традиционном белорусском фестивале будет размещена на сайте www.bkc.daugavpils.lv, на странице facebook, в городских СМИ.

Центр белорусской культуры выражает сожаление за доставленные неудобства, обусловленные объективными обстоятельствами.



Центр белорусской культуры