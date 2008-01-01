Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

5 октября

Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры

Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
17 .. 19 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
4 .. 6 м/с
вторник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
16 .. 18 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. 95-летие Терезы Броки отметят с выставкой в музее

3. В районе улицы Зелинского появится новый сквер {1}

4. Сокращен срок самоизоляции для контактных лиц

5. В Даугавпилсе отмечают День учителя и премируют педагогов

6. Ближайшие две недели будут теплее нормы

7. Дальнобойщик из России предложил взятку, чтобы не стоять в очереди на границе

8. В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка

9. За помощь в незаконном пересечении границы Латвии задержаны россияне

10. «Осенины» в Даугавпилсе — вкусно и весело

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Культура | 5 октября 2020 | 20:47

Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» перенесен на 21 ноября

Уважаемые горожане и гости города! Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) информирует, что из-за новых ограничений, связанных с Covid-19, X Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», намеченный на 10 октября во Дворце культуры, переносится на 21 ноября 2020 года.

Дополнительная информация о традиционном белорусском фестивале будет размещена на сайте www.bkc.daugavpils.lv, на странице facebook, в городских СМИ.
Центр белорусской культуры выражает сожаление за доставленные неудобства, обусловленные объективными обстоятельствами.
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 