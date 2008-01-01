Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.
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Новости Происшествия | 5 октября 2020 | 19:09
Гражданин Грузии пытался подкупить пограничника деньгами и часами Rolex
По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 29 сентября в волости Каплавас за незаконное пересечение границы задержали гражданина Грузии. Чтобы откупиться от пограничников, он предложил им 100 долларов США и часы.
Как отмечают в ГПС, иностранца заметили на дороге P69. Заметив пограничников, он попытался сбежать, однако был пойман. При проверке оказалось, что ранее он уже попадался на незаконном пересечении границы.
В отношении нарушителя начаты уголовные процессы за попытку передачи взятки и незаконное пересечение границы. Задержанный помещен в изолятор Госполиции.
Краславская районная прокуратура предъявила обвинения и 1 октября Даугавпилсский суд провел заседание и приговорил грузина к лишению свободы 3 месяца и 15 дней.
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