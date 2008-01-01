Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр
Гороскоп на день
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Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
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Новости Латвия | 5 октября 2020 | 19:06
На этой неделе похолодает, ожидаются дожди
По информации Центра окружающей среды, в ближайшие дни в Латвии немного похолодает, местами пройдут дожди, сообщает ЛЕТА.
Синоптики отмечают, что нередко в Латвии 5-6 октября уже бывает снег, однако в этом году в начале октября он не ожидается.
Во вторник температура воздуха +12..+18 градусов, местами дожди, ночью возможна гроза с порывистым ветром и ливнями. Скорость порывов может составить до 20 метров в секунду.
В среду будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, переменная облачность, местами дожди, воздух после обеда прогреется до +15..+18 градусов.
Во второй половине недели максимальная температура воздуха +11..+16 градусов. Ночи станут прохладней, однако пока без заморозков. В прибрежных районах порывистый ветер.
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