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5 октября

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Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.

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Новости Латвия | 5 октября 2020 | 19:06

На этой неделе похолодает, ожидаются дожди

meteolapa.lv

По информации Центра окружающей среды, в ближайшие дни в Латвии немного похолодает, местами пройдут дожди, сообщает ЛЕТА.

Синоптики отмечают, что нередко в Латвии 5-6 октября уже бывает снег, однако в этом году в начале октября он не ожидается.

Во вторник температура воздуха +12..+18 градусов, местами дожди, ночью возможна гроза с порывистым ветром и ливнями. Скорость порывов может составить до 20 метров в секунду.

В среду будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, переменная облачность, местами дожди, воздух после обеда прогреется до +15..+18 градусов.

Во второй половине недели максимальная температура воздуха +11..+16 градусов. Ночи станут прохладней, однако пока без заморозков. В прибрежных районах порывистый ветер.

Делфи

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