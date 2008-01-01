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5 октября
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Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
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Новости Латвия | 5 октября 2020 | 18:49
Маски приходят в общественный транспорт — со среды
Прикрывать нос и рот в общественном транспорте со среды, 7 октября, надо будет обязательно. Это предусматривают принятые Кабмином изменения к правилам, призванным остановить распространение Covid-19. При этом требуется использовать маски или щитки.
Прикрывать нос и рот обязательно надо будет до 6 ноября. Нормы не касаются детей младше 13 лет, а также тех, кому маски трудно носить по состоянию здоровья.
Закрывать рот и нос можно медицинскими, немедицинскими и гигиеническими масками, а также лицевыми щитками.
Глава Минздрава Илзе Винькеле пояснила, что маски обязательны и для школьных автобусов — также с исключением для детей до 13 лет. По словам политика, нормы связаны с выросшим числом случаев Covid-19.
Кроме того, возможно, пересмотрят допустимое число людей для мероприятий в помещениях, а также изменят время работы ресторанов и кафе.
Глава правительства Кришьянис Кариньш подчеркнул, что образовательным учреждениям надо будет по мере возможностей работать удаленно. Он также призвал соблюдать дистанцирование и мыть руки.
При этом приемное отделение Кулдигской больницы будет делать тесты на Covid-19 всем поступившим — независимо от симптомов. Однако это не повлияет на скорость и способ оказания помощи, подчеркивает медучреждение.
В Талси же решили запретить посещения пансионата Lauciene, а в государственной гимназии организовали занятия для двух потоков — часть детей учится удаленно. В детсаду Ķipars закрыли одну группу — и связанные с ей люди признаны контактными лицами, они ушли в карантин на 2 недели, указывает Latvijas Radio.
В воскресенье дума Талси получила информацию о положительных тестах на Covid-19 в одной из семей. Дети из этой семьи посещают детсад Ķipars и Талсинскую государственную гимназию, отмечает LETA.
В Талси еще в августе была создана комиссия, которая координирует и контролирует меры предосторожности в связи с Covid-19. Она решила с 5 октября на две недели закрыть одну из групп детсада и перевести на удаленное обучение в течение трех дней учащихся 7-12-х классов гимназии, пока не будет получена официальная информация от Центра профилактики и контроля заболеваний и установлен круг контактных лиц.
Ранее сообщалось о двух случаях Covid-19 в центральной администрации Талсинского краевого самоуправления. Административный центр края до 9 октября закрыт для посетителей.
В минувшие сутки в Латвии на Covid-19 протестировали 1748 образцов — зарегистрировали 40 новых случаев, то есть положительными оказались 2,3% проб. Скончался один человек, который принадлежал к возрастной группе 70-75 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
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