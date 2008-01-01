Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 5 октября 2020 | 18:46

На 5 октября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринар;

- визажист;

- водители автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- водители трактора;

- водитель погрузчика;

- водители экскаватора;

- врачи;

- водитель асфальтоукладчика;

- водитель асфальтного катка;

- гладильщик;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные мастера;

- закройщик;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-проектировщики;

- инженер-программист;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инженер на производстве (металлообработка);

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер (металлообработка);

- конструктор;

- кондитер;

- консультант по продажам;

- комплектовщики;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кольщики дров;

- кровельщики;

- лесник;

- логопеды;

- маляры;

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механик;

- менеджер автосервиса;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мясники (работа в Германии и Литве);

- мясные кулинары;

- мойщик автомобилей;

- мойщики;

- нормировщик;

- обработчики рыбы;

- операторы дорожного катка;

- оператор прядильного оборудования;

- организатор мероприятий;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- операторы справочной;

- операторы станков металлообработки;

- отделочники;

- организатор культурной работы;

- официанты;

- операторы производства пищевых продуктов;

- оператор литейного оборудования;

-операторы оборудования по производству хлебной продукции;

- парикмахеры;

- пекарь;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- поварa;

- помощник повара;

- помощник кондитера;

- преподаватели учебного центра;

- почтальон;

- приемщик продукции (металлообработка);

- продавцы;

- портной;

- программист;

- работник охраны;

- рабочие цеха;

- работник приюта для животных;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- руководитель автосервиса;

- руководитель культурной работы;

- руководитель кружка по интересам;

- руководитель по продажам;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- сверловщик;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь подвижного состава;

- сметчик;

- сортировщик;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист по закупкам;

- специалист электронного оборудования;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- специалист по торговле;

- социальные работники;

- строители;

- строительные рабочие;

- специалисты по рекламе;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- техники – отделочники;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учителя-логопеды;

- упаковщики;

- финансовый аналитик;

- шеф-повар;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- чистильщик промышленного оборудования;

- жестянщики;

- журналист.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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