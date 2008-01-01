Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!
Источник: ignio.com
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1752 ()
|GBP
|0.9072 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.605 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
3. Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде
4. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
5. 1 октября - Международный день пожилых людей
6. В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка
7. Ближайшие две недели будут теплее нормы
8. «Осенины» в Даугавпилсе — вкусно и весело
9. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
10. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:52
Накануне Дня учителя звучали слова благодарности педагогам
Ежегодно накануне международного Дня учителя даугавпилсские педагоги собираются, чтобы оглянуться на проделанную за год работу. В этом году празднование Дня учителя было немного иным, чем обычно. Оно проходило на протяжении двух дней: 29 и 30 сентября руководство Управления образования и Думы благодарило всех энтузиастов своего дела и поздравляло педагогов, коллег, представителей администрации, которые самоотверженно выполняли свою работу в условиях чрезвычайной ситуации.
Председатель Думы Игорь Прелатов выразил искреннее уважение педагогам, которые выполняют нелегкую и ответственную работу, оперативно реагируют в непредвиденных ситуациях, не только обучают ребят, но и дают им мудрые советы в непростых жизненных ситуациях. Он пожелал всем стойкости, здоровья и благодарных учеников.
Важную роль учителей отметил и заместитель председателя Янис Дукшинский.
За два дня «спасибо» было сказано 140 раз: педагогам – за успешную организацию и проведение учебного процесса в удаленном режиме; социальным педагогам, учителям и психологам – за большую ответственность и самоотверженную работу в процессе обеспечения ребятам тёплого питания и оказание поддержки семьям воспитанников во время пандемии; руководителям и директорам учреждений – за оперативные действия и вклад в обеспечение учебного процесса в условиях ЧС.
Аплодисментами встречали и желали удачи 25 молодым учителям, которые привнесли в коллективы новые идеи и силы. Традиционно награждались участники конкурса «Молодой учитель Даугавпилса 2020». Победительницами с одинаковым количеством баллов в этом году стали: учитель латышского языка и литературы 3-й средней школы Любовь Кравцевича и учитель спорта 12-й средней школы Санта Котеле.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий