Накануне Дня учителя звучали слова благодарности педагогам

Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:52

D-fakti.lv D-fakti.lv

Ежегодно накануне международного Дня учителя даугавпилсские педагоги собираются, чтобы оглянуться на проделанную за год работу. В этом году празднование Дня учителя было немного иным, чем обычно. Оно проходило на протяжении двух дней: 29 и 30 сентября руководство Управления образования и Думы благодарило всех энтузиастов своего дела и поздравляло педагогов, коллег, представителей администрации, которые самоотверженно выполняли свою работу в условиях чрезвычайной ситуации.

Председатель Думы Игорь Прелатов выразил искреннее уважение педагогам, которые выполняют нелегкую и ответственную работу, оперативно реагируют в непредвиденных ситуациях, не только обучают ребят, но и дают им мудрые советы в непростых жизненных ситуациях. Он пожелал всем стойкости, здоровья и благодарных учеников.

Важную роль учителей отметил и заместитель председателя Янис Дукшинский.

За два дня «спасибо» было сказано 140 раз: педагогам – за успешную организацию и проведение учебного процесса в удаленном режиме; социальным педагогам, учителям и психологам – за большую ответственность и самоотверженную работу в процессе обеспечения ребятам тёплого питания и оказание поддержки семьям воспитанников во время пандемии; руководителям и директорам учреждений – за оперативные действия и вклад в обеспечение учебного процесса в условиях ЧС.

Аплодисментами встречали и желали удачи 25 молодым учителям, которые привнесли в коллективы новые идеи и силы. Традиционно награждались участники конкурса «Молодой учитель Даугавпилса 2020». Победительницами с одинаковым количеством баллов в этом году стали: учитель латышского языка и литературы 3-й средней школы Любовь Кравцевича и учитель спорта 12-й средней школы Санта Котеле.

Daugavpils.lv