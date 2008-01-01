Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

2 октября

Международный день ненасилия

Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
14 .. 16 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
5 .. 7 м/с
суббота
Ночь
11 .. 13 C
Утро
11 .. 13 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты

3. Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде

4. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз

5. 1 октября - Международный день пожилых людей

6. В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка

7. Ближайшие две недели будут теплее нормы

8. «Осенины» в Даугавпилсе — вкусно и весело

9. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина

10. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:52

Накануне Дня учителя звучали слова благодарности педагогам

D-fakti.lv

Ежегодно накануне международного Дня учителя даугавпилсские педагоги собираются, чтобы оглянуться на проделанную за год работу. В этом году празднование Дня учителя было немного иным, чем обычно. Оно проходило на протяжении двух дней: 29 и 30 сентября руководство Управления образования и Думы благодарило всех энтузиастов своего дела и поздравляло педагогов, коллег, представителей администрации, которые самоотверженно выполняли свою работу в условиях чрезвычайной ситуации.

Председатель Думы Игорь Прелатов выразил искреннее уважение педагогам, которые выполняют нелегкую и ответственную работу, оперативно реагируют в непредвиденных ситуациях, не только обучают ребят, но и дают им мудрые советы в непростых жизненных ситуациях. Он пожелал всем стойкости, здоровья и благодарных учеников.

Важную роль учителей отметил и заместитель председателя Янис Дукшинский.

За два дня «спасибо» было сказано 140 раз: педагогам – за успешную организацию и проведение учебного процесса в удаленном режиме; социальным педагогам, учителям и психологам – за большую ответственность и самоотверженную работу в процессе обеспечения ребятам тёплого питания и оказание поддержки семьям воспитанников во время пандемии; руководителям и директорам учреждений – за оперативные действия и вклад в обеспечение учебного процесса в условиях ЧС.

Аплодисментами встречали и желали удачи 25 молодым учителям, которые привнесли в коллективы новые идеи и силы. Традиционно награждались участники конкурса «Молодой учитель Даугавпилса 2020». Победительницами с одинаковым количеством баллов в этом году стали: учитель латышского языка и литературы 3-й средней школы Любовь Кравцевича и учитель спорта 12-й средней школы Санта Котеле.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 