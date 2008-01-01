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Новости Культура | 2 октября 2020 | 21:48

95-летие Терезии Броки отметили памятной выставкой

Пресс-фото

В честь 95-летнего юбилея музыкального педагога и хорового дирижера Терезы Броки Даугавпилсский краеведческий и художественный музей подготовил специальную выставку «Посвящение легендарному латгальскому хоровому дирижеру Терезе Броке», которая открылась стараниями куратора Терессы Шеметовой в день юбилея дирижера.

Терезе Брока родилась 30 сентября 1925 года в Виланской волости Резекненского района, но большую часть жизни жила и работала в Даугавпилсе, преподавая и руководя несколькими заслуженными коллективами. Выставку открыл уникальный латгальский народный вокально инструментальный ансамбль «Дайна», который основала сама Терезе Брока. В создании выставки принимали участие и члены семьи.

Терезе Брока получила несколько значительных наград за самоотверженный труд и неоценимый вклад в сохранение хоровой музыки и традиций Праздника песни. Уже в советские годы она получила квалификацию Заслуженной артистки Латвийской ССР и Народной артистки Латвийской ССР. В 1995 году награждена Орденом Трех звезд, в 2003 году стала лауреатом Большой музыкальной награды. В 2005 году Терезе Брока получила награду Даугавпилсской городской думы «Почетный гражданин Даугавпилса», в 2013 году она получила награду латгальской культуры «Бонюкс» за пожизненный вклад в популяризацию латгальской культуры, а в 2015 году она получила награду Даугавпилсской городской думы «За пожизненный вклад».

Во время мероприятия все желающие имели возможность получить в подарок книгу, составленную Управлением культуры, о Терезе Броке «Aiz azara bolti bārzi…».

Выставка открыта до 25 октября.

Daugavpils.lv

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