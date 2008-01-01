3 октября в Даугавпилсе начнут выдавать тесты на определение COVID-19

Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:44

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С 3 октября в трех местах в Даугавпилсе начнут выдавать тесты, которые позволят определить наличие COVID-19 посредством анализа слюны.

Процесс обеспечит «E. Gulbja laboratorija» по следующим адресам: ул.Смилшу, 94А, ул.Саулес, 37 и ул.Райполес, 11А (TC «Aveņu centrs»). В субботу и воскресенье лаборатории будут раюотать с 10.00 до 13.00, в рабочие дни - в обычном режиме.

Специалисты лаборатории предоставят информацию о том, как действовать, как сдать тест, куда его доставить и как получить ответ.

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