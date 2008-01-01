Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
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Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
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Новости Культура | 2 октября 2020 | 21:39
В Даугавпилсе отметили Международный день сениоров
Уже на протяжении многих лет 1 октября во всем мире и в Даугавпилсе отмечается Международный день сениоров. Таким образом в обществе поднимаются вопросы жизни, трудностей и занятий людей почтенного возраста. В честь этого дня Даугавпилсская городская дума, Социальная служба, Даугавпилсское отделение Красного креста и учреждения культуры города подготовили ряд мероприятий для сениоров, центральным из которых стал концерт творческих коллективов в парке Дубровина, который прошел с соблюдением всех эпидемиологических норм.
Приветственную речь перед началом концерта держали первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, депутат думы и председатель Даугавпилсского отделения Красного креста Хелена Солдатенока и руководитель Социальной службы города Ливия Дрозде.
Своими лучшими пожеланиями в адрес сениоров в этот день поделилась и заместитель председателя Даугавпилсской думы Ливия Янковская, отметившая, что пожилым людям стоит делится своим опытом с молодым поколением и руководством города.
Выход на пенсию – это прекрасный повод заняться творчеством и посвятит себя самым разным занятиям, в том числе и пению. Это своей бодростью и задором доказывает хоровая капелла «Спадчына» Центра белорусской культуры.
По сложившейся доброй традиции, 1-го октября любой пенсионер, предъявляющий свое удостоверение, может посетить ряд культурных заведений, таких как Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей, Даугавпилсский Центр гончарного искусства, Центр искусств им. Марка Ротко, Латгальский зоопарк или Музей шмаковки и посмотреть экспозиции совершенно бесплатно.
Добрые пожелания для сениоров в этот день звучали со всех сторон, а особые поздравления подготовили воспитанники 24-го детского сада.
Daugavpils.lv
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