Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

2 октября

Международный день ненасилия

Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:35

В Даугавпилсе из-за Covid отменены массовые мероприятия

Пресс-фото

В течение ближайших двух недель, с 1 октября, в городе отменяются публичные мероприятия. Отменен Веловечер, запланированный на 1 октября, международный турнир по боксу 2 октября, Даугавпилсский велозаезд 3 октября и чемпионат по художественной гимнастике 3 октября.

Отменены и другие спортивные мероприятия, запланированные на начало октября. Скорректирована афиша мероприятий, следите за информацией на домашней странице Думы.

Во время посещения других мероприятий, выставок, туристических объектов просьба соблюдать все правила безопасности: соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, не толпиться.

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