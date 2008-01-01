Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:35
В Даугавпилсе из-за Covid отменены массовые мероприятия
В течение ближайших двух недель, с 1 октября, в городе отменяются публичные мероприятия. Отменен Веловечер, запланированный на 1 октября, международный турнир по боксу 2 октября, Даугавпилсский велозаезд 3 октября и чемпионат по художественной гимнастике 3 октября.
Отменены и другие спортивные мероприятия, запланированные на начало октября. Скорректирована афиша мероприятий, следите за информацией на домашней странице Думы.
Во время посещения других мероприятий, выставок, туристических объектов просьба соблюдать все правила безопасности: соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, не толпиться.
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