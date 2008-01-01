В Даугавпилсе из-за Covid отменены массовые мероприятия

Новости Общество | 2 октября 2020 | 21:35

Пресс-фото Пресс-фото

В течение ближайших двух недель, с 1 октября, в городе отменяются публичные мероприятия. Отменен Веловечер, запланированный на 1 октября, международный турнир по боксу 2 октября, Даугавпилсский велозаезд 3 октября и чемпионат по художественной гимнастике 3 октября.

Отменены и другие спортивные мероприятия, запланированные на начало октября. Скорректирована афиша мероприятий, следите за информацией на домашней странице Думы.

Во время посещения других мероприятий, выставок, туристических объектов просьба соблюдать все правила безопасности: соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, не толпиться.