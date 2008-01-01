Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 октября 2020 | 21:20
Уик-энд в Латвии будет теплым, но ветреным и дождливым
В конце этой и начале следующей недели в Латвию поступят теплые и влажные воздушные массы с юга, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Ожидается облачность с прояснениями, временами возможны дожди и дымка.
В воскресенье в Латвии будет дуть юго-восточный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, который может принести загрязненный воздух со стороны Белоруссии, Украины и России.
С воскресенья по вторник температура воздуха ночью будет не ниже +10..+15 градусов, днем - +14..+19 градусов, местами на солнце - до +22 градусов.
Во второй половине недели температура воздуха немного понизится, возможны дожди.
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