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Новости Происшествия | 2 октября 2020 | 21:10

В Латгалии у предполагаемого члена ОПГ изъяли более килограмма метамфетамина

Госполиция

На этой неделе в Латгалии во время обыска у члена организованной преступной группы полицейские изъяли большое количество наркотиков - более килограмма метамфетамина, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите.

На этой неделе сотрудники бюро Криминальной полиции Латгальского регионального управления провели обыск в доме у мужчины 1981 года рождения после получения оперативной информации.

Во время обыска у мужчины было обнаружено около килограмма метамфетамина, 30 граммов сушеной марихуаны и 50 таблеток Subutex, которые содержат опасное психотропное вещество бупренорфин.

Для определения точного количества и состава изъятых веществ проведут необходимые экспертизы.

Суд назначил меру пресечения — задержание — подозреваемому, который, по имеющейся у полиции информации, является активным членом организованной преступной группы. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления и весной был освобожден из тюрьмы.

Курсите напомнила, что несанкционированное производство, приобретение, хранение, транспортировка или передача наркотических или психотропных веществ для продажи, как и несанкционированная продажа наркотических и психотропных веществ, карается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества и с надзором Службы пробации до трех лет.

Делфи

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