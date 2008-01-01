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Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.

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Новости Общество | 2 октября 2020 | 20:59

В Даугавпилсе зарегистрировано 18 новых случаев Covid, в крае - 11

Shutterstock

Из 77 случаев коронавируса, выявленных в четверг, 54 выявлены в трех самоуправлениях — Риге, Даугавпилсе и Кулдигском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В Риге зарегистрировано 25 новых случаев, в Даугавпилсе 18, в Кулдигском крае — 11.

В Даугавпилсском крае зарегистрировано 11 заболевших, а день назад и ранее количество не превышало пять заболевших в день.

В Талсинском крае три новых случае, еще под одному — в Цесисском, Дагдском, Олайнском, Озолниекском, Прейльском крае и Елгаве.

Сейчас в Риге болеет 231 человек, в Даугавпилсе 99, Кулдигском крае — 76, Олайнском — 35.

В Айзпутском, Буртниекском и Салдусском крае количество заболевших не превышает пять человек, а всего активные случаи сейчас зарегистрированы в 47 самоуправлениях.

Делфи

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