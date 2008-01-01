Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
Источник: ignio.com
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1752 ()
|GBP
|0.9072 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.605 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
3. Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде
4. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
5. 1 октября - Международный день пожилых людей
6. В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка
7. Ближайшие две недели будут теплее нормы
8. «Осенины» в Даугавпилсе — вкусно и весело
9. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
10. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 октября 2020 | 20:59
В Даугавпилсе зарегистрировано 18 новых случаев Covid, в крае - 11
Из 77 случаев коронавируса, выявленных в четверг, 54 выявлены в трех самоуправлениях — Риге, Даугавпилсе и Кулдигском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В Риге зарегистрировано 25 новых случаев, в Даугавпилсе 18, в Кулдигском крае — 11.
В Даугавпилсском крае зарегистрировано 11 заболевших, а день назад и ранее количество не превышало пять заболевших в день.
В Талсинском крае три новых случае, еще под одному — в Цесисском, Дагдском, Олайнском, Озолниекском, Прейльском крае и Елгаве.
Сейчас в Риге болеет 231 человек, в Даугавпилсе 99, Кулдигском крае — 76, Олайнском — 35.
В Айзпутском, Буртниекском и Салдусском крае количество заболевших не превышает пять человек, а всего активные случаи сейчас зарегистрированы в 47 самоуправлениях.
Добавить комментарий