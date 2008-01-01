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Новости Латвия | 2 октября 2020 | 20:16

Латвия смягчила «порог» для самоизоляции для приезжих

LTV

С увеличением числа случаев заболевания Covid-19 в Латвии, существенно вырос и кумулятивный показатель за последние 14 дней. В настоящий момент в нашей стране он достигает 19,5 случаев на 100 тыс. жителей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

До сих пор, возвращаясь в Латвию из стран ЕС и из Великобритании, где показатель превышал 16 случаев заболевания на 100 тыс. жителей, нужно было соблюдать самоизоляцию. С увеличением рисков инфицирования в Латвии, пересмотрен и вопрос пересечения границы со странами – теперь этот порог составляет 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Таким образом, возвращаясь в Латвию из стран со схожими показателями, самоизоляцию соблюдать не нужно.

В свою очередь, прибывая в Латвию из страны, где уровень заболевания превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, требуется отправляться в самоизоляцию.

За последние 24 часа в Латвии на Covid-19 протестированы 3914 образцов, положительными были 77, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Всего в Латвии сделали 328 631 анализ на коронавирус, положительными были 1945, выздоровели 1307 человек, скончались — 38.

В среду и четверг в Латвии проведено рекордное число ежесуточных тестов — 4699 и 4271 соответственно. В среду положительными были 95 образцов, в четверг— 44.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что ввиду распространения Covid-19 в Даугавпилсе и Кулдиге до середины октября введут ограничения. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Кулдиге уровень заболеваемости (среднее число инфицированных на 100 тыс. человек за 14 дней) составляет 155, в Даугавпилсе — 72,6. Средний показатель по стране — 17,6.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в 264 случаях, или у 18,6% пациентов с Covid-19, на момент лабораторного анализа инфекция протекала без симптомов — об этом упоминается в докладе Минздрава, который на текущей неделе планируется рассмотреть на заседании правительства.

LSM 

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