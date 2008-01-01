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1 октября

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Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.

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Новости Общество | 1 октября 2020 | 19:40

Maxima призывает посетителей магазинов в Даугавпилсе носить маски для лица

D-fakti.lv

Maxima Latvija призывает покупателей своих магазинов в Кулдиге и Даугавпилсе с сегодняшнего дня пользоваться защитными масками для лица с учетом принятого правительством Латвии решения о дополнительных мерах безопасности в этих городах, чтобы ограничить распространение COVID-19. Кроме того, важно, чтобы все соблюдали дистанцию два метра, а также регулярно мыли и дезинфицировали руки. Соблюдая принципы предосторожности, работникам Maxima Latvija в конкретных городах также обеспечены защитные маски для лица.

"Безопасность клиентов и сотрудников – наш приоритет. Maxima Latvija строго соблюдает рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний, рекомендации и указания ответственных органов, чтобы обеспечить сохранение здоровья сотрудников и покупателей. И сейчас, и в будущем мы готовы оперативно реагировать на ситуацию, а также вводить дополнительные меры безопасности в магазинах других регионов, если это потребуется. В настоящее время посетителям магазинов, а также нашим сотрудникам на добровольной основе предлагается использовать защитные маски для лица, если нет возможности соблюдать двухметровую дистанцию. Кроме того, на предприятии разработаны основные принципы действий в подобных ситуациях, постоянно отслеживается состояние здоровья работников, а также введен ряд мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мы призываем людей приходить в магазины здоровыми, соблюдать дистанцию два метра или же пользоваться платформой удаленных покупок www.barbora.lv", – подчеркивает руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Заботясь о безопасности клиентов и работников, Maxima Latvija постоянно отслеживает состояние здоровья всех сотрудников и ввело ряд мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса, например.

Delfi

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