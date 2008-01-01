Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
Гороскоп на день
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Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 1 октября 2020 | 19:37
В пожаре под Резекне погиб человек
В Резекненском крае до основания прогорел дом. В нем погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).
Пожарные получили вызов в 18:40. Звонивший сообщил, что горит жилой дом. Когда они прибыли на место, дом площадью 100 квадратных метров уже сгорел до основания. При сносе конструкций и тушении того, что осталось, пожарные нашли тело человека.
Всего за минувшие сутки получено 39 вызовов, 13 на пожары, 22 на спасательные работы и четыре ложных вызова. Горели мусорники, оставленная на плите еда, посудомоечная машина, коридор в жилой квартире, автомашина, хозпостройка, куча веток, садовый дом (два вызова) и ковер в подъезде жилого дома.
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