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1 октября

Международный день пожилых людей

Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина

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Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.

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Новости Происшествия | 1 октября 2020 | 19:37

В пожаре под Резекне погиб человек

Пресс-фото

В Резекненском крае до основания прогорел дом. В нем погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Пожарные получили вызов в 18:40. Звонивший сообщил, что горит жилой дом. Когда они прибыли на место, дом площадью 100 квадратных метров уже сгорел до основания. При сносе конструкций и тушении того, что осталось, пожарные нашли тело человека.

Всего за минувшие сутки получено 39 вызовов, 13 на пожары, 22 на спасательные работы и четыре ложных вызова. Горели мусорники, оставленная на плите еда, посудомоечная машина, коридор в жилой квартире, автомашина, хозпостройка, куча веток, садовый дом (два вызова) и ковер в подъезде жилого дома.

Delfi

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