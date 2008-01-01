Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

1 октября

Международный день пожилых людей

Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 1 октября 2020 | 19:35

В Латгале водитель врезался в стену дома и погиб

Пресс-фото

Около четырех часов утра 30 сентября в Виляны мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем Audi A4, съехал с проезжей части и врезался в стену частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются.

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 и погиб один человек, сообщили в Государственной полиции. Полиция оформила 390 протоколов, в том числе 157 - за превышение скорости.

Делфи

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