Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1708 ()
|GBP
|0.9124 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.7763 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
3. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
4. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
5. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
7. Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде
8. 1 октября - Международный день пожилых людей
9. В ближайшие сутки местами ожидается кратковременный дождь и туман
10. В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 1 октября 2020 | 19:35
В Латгале водитель врезался в стену дома и погиб
Около четырех часов утра 30 сентября в Виляны мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем Audi A4, съехал с проезжей части и врезался в стену частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются.
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 и погиб один человек, сообщили в Государственной полиции. Полиция оформила 390 протоколов, в том числе 157 - за превышение скорости.
Добавить комментарий