В Латгале водитель врезался в стену дома и погиб

Новости Происшествия | 1 октября 2020 | 19:35

Пресс-фото Пресс-фото

Около четырех часов утра 30 сентября в Виляны мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем Audi A4, съехал с проезжей части и врезался в стену частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются.

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 и погиб один человек, сообщили в Государственной полиции. Полиция оформила 390 протоколов, в том числе 157 - за превышение скорости.

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