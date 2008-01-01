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Новости Культура | 1 октября 2020 | 19:01

Украинцы Даугавпилса: мечтать и петь совсем не вредно

LSM

Центр украинской культуры «Мрiя» («Мечта») начал очередной творческий сезон большим концертом. Чтобы поздравить единомышленников, в Даугавпилс приехали украинские самодеятельные коллективы из Ливаны и Екабпилса.

Праздник прошел под знаком мультикультурности: «Мрiя» принимала поздравления от центров русской, белорусской и польской культуры, литовского общества Rasa, латышского общества и светской еврейской общины Даугавпилса. Желали, как водится, здоровья и творческих успехов.

Прозвучало много душевных песен — народных и авторских, даже фрагменты из оперы Николая Лысенко «Наталка Полтавка». Стихи Тараса Шевченко стали логичным завершением вечера.

А творческим планами с Rus.Lsm.lv глава даугавпилсских украинцев Надежда Стаховская делиться не стала: «Сейчас главное — победить коронавирус. Тогда всё наладится, жизнь войдет в привычную колею. Начнем планировать поездки, встречи, фестивали. Пока что — будем здоровы!»

Надежда Стаховская руководит «Мрiей» с первого дня и по сегодняшний. Она родилась в Днепропетровской области Украины, высшее образование получила в Латвии, где и осталась жить. По словам Н. Стаховской, ностальгия по корням редко свойственна молодости, она появляется в зрелом возрасте, когда к человеку приходит мудрость. Тогда очень хочется слышать родную речь и петь на родном языке. Обычная ностальгия и стала толчком для Н. Стаховской, которая в 2002 году создала украинское общество в Лудзе, где в тот момент жила. А потом семья переехала в Даугавпилс, и Надежда Александровна быстро сумела найти единомышленников, чтобы уже в июне 2003 года официально презентовать «Мрiю».

Тогда в Даугавпилсе и Даугавпилсском районе проживало свыше 3,5 тысяч украинцев, в общество пришли 127 человек, из них сейчас несколько десятков составляют актив «Мрiи», получившей в 2014 году статус Центра украинской культуры. Богатая история украинской «Мечты» изложена в изданной в 2018 году книге, насчитывающей почти 150 страниц и щедро иллюстрированной.

LSM

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