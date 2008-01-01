Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

1 октября

Международный день пожилых людей

Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 1 октября 2020 | 11:14

Обращение председателя Думы Игоря Прелатова к жителям

Уважаемые горожане, неделю назад в Ледовой школе произошла вспышка заболеваний коронавирусом, и самоуправление очень быстро отреагировало и предприняло все меры предосторожности и изоляции контактных персон.

Прошу многих общественных людей и политиков не спекулировать на происходящем и не использовать людей как средство манипуляции. Эта ситуация никак, подчёркиваю, никак не связана с публичными мероприятиями, которые проходили в нашем городе, т.к. в течение двух месяцев на открытом воздухе проходили многие публичные мероприятия, и наш с вами город сохранял низкий показатель заболеваемости на протяжении всего этого времени.

Сама вспышка заболеваний произошла локально в Ледовой школе, после хоккейного матча между нашей и рижской командами.

Горожане, прошу не поддаваться искусственно созданному ажиотажу, ситуация находится под контролем и все ответственные службы и специалисты находятся в полной готовности.

Проводите больше времени с семьёй и родными на открытом воздухе и читайте поменьше противоречивой информации в интернете! Всем хороших выходных!

Daugavpils
 

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