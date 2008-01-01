Обращение председателя Думы Игоря Прелатова к жителям

Новости Общество | 1 октября 2020 | 11:14

Уважаемые горожане, неделю назад в Ледовой школе произошла вспышка заболеваний коронавирусом, и самоуправление очень быстро отреагировало и предприняло все меры предосторожности и изоляции контактных персон.

Прошу многих общественных людей и политиков не спекулировать на происходящем и не использовать людей как средство манипуляции. Эта ситуация никак, подчёркиваю, никак не связана с публичными мероприятиями, которые проходили в нашем городе, т.к. в течение двух месяцев на открытом воздухе проходили многие публичные мероприятия, и наш с вами город сохранял низкий показатель заболеваемости на протяжении всего этого времени.

Сама вспышка заболеваний произошла локально в Ледовой школе, после хоккейного матча между нашей и рижской командами.

Горожане, прошу не поддаваться искусственно созданному ажиотажу, ситуация находится под контролем и все ответственные службы и специалисты находятся в полной готовности.

Проводите больше времени с семьёй и родными на открытом воздухе и читайте поменьше противоречивой информации в интернете! Всем хороших выходных!

Daugavpils

