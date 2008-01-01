Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
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Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
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Новости Общество | 1 октября 2020 | 11:12
В Даугавпилсе успешно работает единственное в Латвии кото-кафе
Уже несколько месяцев в Даугавпилсе работает уникальное заведение – единственное в Латвии кото-кафе «Kotoffski». 30 сентября, в компании друзей, и тех, кто оказывал поддержку при создании, коллектив кафе и его пушистые обитатели праздновали официальное открытие.
Идея создать в Даугавпилсе это необычное место впервые была презентована в 2018 году комиссии программы грантов самоуправления «Impulss». Она была поддержана, получила финансирование, и начался путь к воплощению мечты. Теперь, оглядываясь на проделанную работу, председатель Думы Игорь Прелатов, который тогда был членом оценочной комиссии, отметил, что труд определенно увенчался успехом: место – исключительно уютное, и прием здесь – радушный и творческий.
Кафе начало работать и принимать первых посетителей в марте, перед началом пандемии. Следующие месяцы также были непростыми, но увлеченность, выдумка и искренность руководителя Аниты Озолини и всей команды «Kotoffski» не смогли оставить посетителей равнодушными. Насладиться вкусной едой в компании очаровательных котиков приходило всё больше людей: семьи с детьми, молодежь, люди почтенного возраста. Многие из них признавались, что специально приехали в наш город из другого уголка Латвии, чтобы прочувствовать царящую здесь необыкновенную атмосферу.
Автор идеи и владелица кафе А.Озолиня отмечает, что большой стимул не сдаваться, преодолевать все трудности и развиваться дало то, что проект реализован в рамках программы «Impulss».
Гости торжества еще не разошлись, когда начали собираться первые сегодняшние посетители: они пришли, чтобы насладиться вкусными блюдами и порадоваться проделкам хвостатых проказников.
Тем временем в Департаменте развития продолжается оценка заявок, поданных на участие в программе «Impulss - 2020». В этом году на получение гранта претендует рекордное число молодых предпринимателей – подано 37 проектов. Лучшие из них начнут осуществляться совсем скоро.
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