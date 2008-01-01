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Новости Общество | 30 сентября 2020 | 22:32

Кулдигу и Даугавпилс «прикрыли» из-за Covid-19

D-fakti.lv

Из-за распространения Covid-19 в Даугавпилсе и Кулдиге до середины октября введут ограничения, решил на внеочередном заседании Кабмин. Об этом сообщает агентство LETA.

В частности, в помещениях можно будет собираться максимум по 500 человек, в кафе и ресторанах — не более 8 человек за столиком. Кроме того, очно не будут проводить кружки и тренировки, а в общественном транспорте и помещениях, где нельзя соблюдать дистанцию, нужно будет прикрывать рот и лицо. Предприятия общественного питания должны будут работать не дольше, чем с 6 утра до полуночи. Публичные мероприятия, на которых люди активно перемещаются (например, дискотеки), запрещены. Те же, где посетители сидят (спектакли, киносеансы), разрешены — потоки посетителей в этом случае можно проконтролировать.

Это, считает глава Минздрава Илзе Винькеле, позволит городам срочно решить проблему, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Кулдиге уровень заболеваемости (среднее число инфицированных на 100 тыс. человек за 14 дней) составляет 155, в Даугавпилсе — 72,6. Средний показатель по стране — 17,6.

Ограничения в городах вводят до 14 октября.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что вспышка Covid-19 произошла на предприятии Kuldīgas tekstils (она прямо или косвенно затронула уже сотни людей), а в Даугавпилсе Covid-19 выявили в спортшколе, в городе закрыли каток.

За последние сутки в Латвии сделали 4271 тест на Covid-19 — положительными оказались 95 проб, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в стране за день ни разу не обнаруживали так много новых случаев, а также не делали столько тестов.

LSM 

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