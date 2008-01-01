Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
30 сентября
Именины:
Элма, Элна, Менарда / Вера, Зенон, Илья
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1702 ()
|GBP
|0.9096 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.1625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Проект аэропорта в Даугавпилсе поддерживается на уровне правительства
3. В Даугавпилсе — «польский» велопробег по местам боевой славы
5. Даугавпилс начал готовиться к государственным праздникам
6. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
7. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
9. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
10. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 сентября 2020 | 22:26
Covid-19 в Латвии: 95 новых случаев — максимум с начала пандемии
За последние сутки в Латвии сделали 4271 тест на Covid-19 — положительными оказались 95 проб, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в стране за день ни разу не обнаруживали так много новых случаев, а также не делали столько тестов.
Вчера госпитализировали пятерых. В стационарах в общей сложности 19 пациентов: один в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести.
Четверо инфицированных вернулись из других стран (Украина, Россия, Австрия). Эпидемиологи уже знают, как заразились 63 человека. Пока неизвестно, где заболели 28.
Вчерашний результат — 95 новых случаев — почти вдвое превышает предыдущий максимум. Первого апреля выявили 48 инфицированных: после вспышки в приюте «Синий крест». Тогда положительными оказались 4,8% проб, вчера — 2,2%.
Максимум тестов ранее приходился на 29 апреля, когда проанализировали 3250 проб.
С начала панедмии страна сделала 320 018 — зарегистрировали 1824 случая. Выздоровели 1307 пациентов, 37 скончались.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в 264 случаях, или у 18,6% пациентов с Covid-19, на момент лабораторного анализа инфекция протекала без симптомов — об этом упоминается в докладе Минздрава, который на текущей неделе планируется рассмотреть на заседании правительства.
При этом единственной европейской страной, по возвращении из которой в Латвию не требуется соблюдать самоизоляцию по коронавирусу, теперь является Ватикан. Но прямого авиасообщения с ним у Латвии нет. Полностью запрещены полеты в четыре страны.
Кроме того, десятидневную самоизоляцию, которую должны соблюдать прибывшие в Латвию из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тысяч жителей, не будет заменена тестом на Covid-19, чего добивается Министерство экономики, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За).
Добавить комментарий