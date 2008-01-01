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Новости Латвия | 30 сентября 2020 | 22:26

Covid-19 в Латвии: 95 новых случаев — максимум с начала пандемии

LTV

За последние сутки в Латвии сделали 4271 тест на Covid-19 — положительными оказались 95 проб, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в стране за день ни разу не обнаруживали так много новых случаев, а также не делали столько тестов.

Вчера госпитализировали пятерых. В стационарах в общей сложности 19 пациентов: один в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести.

Четверо инфицированных вернулись из других стран (Украина, Россия, Австрия). Эпидемиологи уже знают, как заразились 63 человека. Пока неизвестно, где заболели 28.

Вчерашний результат — 95 новых случаев — почти вдвое превышает предыдущий максимум. Первого апреля выявили 48 инфицированных: после вспышки в приюте «Синий крест». Тогда положительными оказались 4,8% проб, вчера — 2,2%.

Максимум тестов ранее приходился на 29 апреля, когда проанализировали 3250 проб.

С начала панедмии страна сделала 320 018 — зарегистрировали 1824 случая. Выздоровели 1307 пациентов, 37 скончались.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в 264 случаях, или у 18,6% пациентов с Covid-19, на момент лабораторного анализа инфекция протекала без симптомов — об этом упоминается в докладе Минздрава, который на текущей неделе планируется рассмотреть на заседании правительства.

При этом единственной европейской страной, по возвращении из которой в Латвию не требуется соблюдать самоизоляцию по коронавирусу, теперь является Ватикан. Но прямого авиасообщения с ним у Латвии нет. Полностью запрещены полеты в четыре страны.

Кроме того, десятидневную самоизоляцию, которую должны соблюдать прибывшие в Латвию из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тысяч жителей, не будет заменена тестом на Covid-19, чего добивается Министерство экономики, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За).

LSM 

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