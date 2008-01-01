Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
30 сентября
Именины:
Элма, Элна, Менарда / Вера, Зенон, Илья
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1702 ()
|GBP
|0.9096 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.1625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Проект аэропорта в Даугавпилсе поддерживается на уровне правительства
3. В Даугавпилсе — «польский» велопробег по местам боевой славы
5. Даугавпилс начал готовиться к государственным праздникам
6. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
7. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
9. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
10. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 сентября 2020 | 22:23
Из-за вспышки Covid-19 временно закрыт Даугавпилсский ледовый холл
В связи с выявленными случаям коронавирусной инфекции до 9 октября останется закрытым для посещения Даугавпилсский ледовый холл — такое решение приняли городские власти.
Останется закрытой также служебная гостиница, а администрация спортивного управления Даугавпилса уходит на карантин, сообщается на сайте городской думы. Работа спортивного управления продолжится в дистанционном режиме.
Как уже писал Rus.lsm.lv, с 28 сентября в самоизоляцию отправлено три класса и часть педагогов даугавпилсских школ, а также около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы. Даугавпилсское управление спорта с понедельника не принимает посетителей.
Как сообщалRus.lsm.lv, у нескольких игроков «Динабурга» констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределенное время перенесен запланированный на субботу матч с Mogo/LSPA. Всей команде были сделаны тесты на Covid-19, и у четырех игроков они оказались положительными.
Несколько дней назад стало известно, что у части вернувшихся из России хоккеистов «Динамо Рига» также диагностирован Covid-19. Команда в полном составе отправилась в карантин.
Добавить комментарий