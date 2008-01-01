Из-за вспышки Covid-19 временно закрыт Даугавпилсский ледовый холл

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 22:23

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В связи с выявленными случаям коронавирусной инфекции до 9 октября останется закрытым для посещения Даугавпилсский ледовый холл — такое решение приняли городские власти.

Останется закрытой также служебная гостиница, а администрация спортивного управления Даугавпилса уходит на карантин, сообщается на сайте городской думы. Работа спортивного управления продолжится в дистанционном режиме.

Как уже писал Rus.lsm.lv, с 28 сентября в самоизоляцию отправлено три класса и часть педагогов даугавпилсских школ, а также около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы. Даугавпилсское управление спорта с понедельника не принимает посетителей.

Как сообщалRus.lsm.lv, у нескольких игроков «Динабурга» констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределенное время перенесен запланированный на субботу матч с Mogo/LSPA. Всей команде были сделаны тесты на Covid-19, и у четырех игроков они оказались положительными.

Несколько дней назад стало известно, что у части вернувшихся из России хоккеистов «Динамо Рига» также диагностирован Covid-19. Команда в полном составе отправилась в карантин.

LSM