Ушли в мир иной...

Телец

21 апреля

- 20 мая

Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.