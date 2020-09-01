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Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.

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Новости Общество | 30 сентября 2020 | 22:17

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 23 по 29 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 28 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Agafonovs Aleksejs (24.02.1927 - 28.09.2020)
Balodis Jānis (05.08.1939 - 27.09.2020)
Baranovska Anna (27.01.1930 - 27.09.2020)
Baranovska Ļubova (24.08.1946 - 28.09.2020)
Bušelenkova Lidija (16.01.1931 - 24.09.2020)
Dedelis Māris (17.03.1963 - 23.09.2020)
Dorofejevs Jevgeņijs (20.03.1946 - 22.09.2020)
Geislaus Imants (04.11.1937 - 23.09.2020)
Grižinku Vasilijs (01.11.1961 - 25.09.2020)
Ilgačs Jevgeņijs (10.06.1949 - 25.09.2020)
Ivanova Marija (20.08.1940 - 24.09.2020)
Jaremčuks Leonīds (13.08.1947 - 22.09.2020)
Jaremčuks Leonīds (13.08.1947 - 22.09.2020)
Jasvina Ksenija (01.02.1923 - 24.09.2020)
Jasvins Alberts (16.09.1929 - 25.09.2020)
Jukša Ņina (18.01.1933 - 24.09.2020)
Korobkovs Ivans (17.09.1930 - 25.09.2020)
Kučiks Vitālijs (20.09.1953 - 26.09.2020)
Marčenko Leonīds (24.11.1937 - 26.09.2020)
Miļukins Nefodijs (04.05.1935 - 26.09.2020)
Mureviča Aleksandrina (15.02.1946 - 23.09.2020)
Platkovs Dmitrijs (15.10.1945 - 17.09.2020)
Plisko Sergejs (12.08.1976 - 29.09.2020)
Saveļjeva Ripitinija (10.11.1930 - 25.09.2020)
Sigņejevs Amoss (20.06.1939 - 26.09.2020)
Solovjovs Vasilijs (14.04.1954 - 25.09.2020)
Tregubova Valērija (22.08.1932 - 22.09.2020)
Volkova Ksanfina (14.10.1927 - 28.09.2020).
 

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