В ДРБ введен запрет на визиты к пациентам и семейные роды

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 11:38

С этого понедельника, 28 сентября, в Даугавпилсской региональной больнице введен запрет на посещение пациентов, а также проведение семейных родов. Кроме того, запрещено присутствие неоплачиваемых государством сопровождающих персон. Исключение составляют лишь услуги тех лиц, кто оплачивается государством и сопровождает пациентов с ограниченными возможностями, или пребывает с ребенком до 7 лет в круглосуточном стационаре.

Решение о таких ограничениях было принято с целью предотвращения распространения коронавируса, а также других инфекционных заболеваний, которые набирают силу в осенний период. Все это нужно как для безопасности пациентов, так и лечащих врачей, и медперсонала, которым необходимо непрерывно оказывать медицинскую помощь – отправление даже одного специалиста на самоизоляцию может серьезно сказаться на потоке людей, проходящих обследования и лечение.

Посещения пациентов будут возможны лишь в тех случаях, если, исходя из индивидуальных медицинских показаний пациента, неизбежен летальный исход – чтобы родственники пациента могли попрощаться с родным человеком.

Руководство ДРБ напоминает – нахождение в больнице для любых персон допустимо лишь при наличии лицевой маски.

В настоящий момент в инфекционном боксе Даугавпилсской региональной больницы находится одна женщина с позитивным тестом на коронавирус. На самоизоляции в Даугавпилсе находятся несколько десятков человек.

Daugavpils

