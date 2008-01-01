Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
30 сентября
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Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно - от вас ведь требуется лишь видимость.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 сентября 2020 | 11:34
1 октября вход в центр Ротко для сениоров – бесплатный
В честь Международного дня сениоров 1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко любой сениор, предъявив пенсионерское удостоверение, сможет бесплатно посмотреть cменные выставки и постоянную экспозицию.
1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко доступна постоянная экспозиция с пятью оригиналами Марка Ротко и семь новых экспозиций современного искусства:
Сяо Цинь (Hsiao Chin) (Китай) «В моем начале – мой конец»
Хант Слонем (Hunt Slonem) (США) «Удивительный мир»
Выставка 8-го международного симпозиума керамического искусства «Лаборатория керамики»
Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Изнутри вовне»
Иева Царука «Черно-белый»
Силва Линарте, Петерис Мартинсонс «Две вершины»
Выставка 16-го международного симпозиума живописи «Марк Ротко»
1 октября Арт-центр открыт для посетителей с 11:00 до 19:00.
Подробнее о выставках:
https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki
Пресс-фото:
В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко
Контактная информация:
Интиа Паэгле
+371 65430273
inita.paegle@daugavpils.lv
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