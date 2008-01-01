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Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно - от вас ведь требуется лишь видимость.

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Новости Культура | 30 сентября 2020 | 11:34

1 октября вход в центр Ротко для сениоров – бесплатный

В честь Международного дня сениоров 1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко любой сениор, предъявив пенсионерское удостоверение, сможет бесплатно посмотреть cменные выставки и постоянную экспозицию.

1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко доступна постоянная экспозиция с пятью оригиналами Марка Ротко и семь новых экспозиций современного искусства:

Сяо Цинь (Hsiao Chin) (Китай) «В моем начале – мой конец»
Хант Слонем (Hunt Slonem) (США) «Удивительный мир»
Выставка 8-го международного симпозиума керамического искусства «Лаборатория керамики»
Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Изнутри вовне»
Иева Царука «Черно-белый»
Силва Линарте, Петерис Мартинсонс «Две вершины»
Выставка 16-го международного симпозиума живописи «Марк Ротко»
 

1 октября Арт-центр открыт для посетителей с 11:00 до 19:00.

 

Подробнее о выставках:

https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki

 

Пресс-фото:

В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко
Контактная информация:

Интиа Паэгле

+371 65430273

inita.paegle@daugavpils.lv

Daugavpils
 

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