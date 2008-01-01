1 октября вход в центр Ротко для сениоров – бесплатный

Новости Культура | 30 сентября 2020 | 11:34

В честь Международного дня сениоров 1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко любой сениор, предъявив пенсионерское удостоверение, сможет бесплатно посмотреть cменные выставки и постоянную экспозицию.

1 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко доступна постоянная экспозиция с пятью оригиналами Марка Ротко и семь новых экспозиций современного искусства:

Сяо Цинь (Hsiao Chin) (Китай) «В моем начале – мой конец»

Хант Слонем (Hunt Slonem) (США) «Удивительный мир»

Выставка 8-го международного симпозиума керамического искусства «Лаборатория керамики»

Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Изнутри вовне»

Иева Царука «Черно-белый»

Силва Линарте, Петерис Мартинсонс «Две вершины»

Выставка 16-го международного симпозиума живописи «Марк Ротко»



1 октября Арт-центр открыт для посетителей с 11:00 до 19:00.

Подробнее о выставках:

https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki

Пресс-фото:

В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко

Контактная информация:

Интиа Паэгле

+371 65430273

inita.paegle@daugavpils.lv

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