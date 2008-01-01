Новости Спорт | 30 сентября 2020 | 11:31

1 октября туристический клуб «Sniegpulkstenīte» в сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой приглашает семьи с детьми активно провести вечер в Велопарке, на Эспланаде. Совместный старт состоится в 17:20

В Даугавпилсском Велопарке будет создана образовательная велотрасса для детей до 10 лет. Вместе с Государственной полицией и полицией Даугавпилсского городского самоуправления дети и их родители вспомнят правила безопасности дорожного движения.

Напоминаем о безопасности детей – участники должны иметь защитные шлемы, которые будут доступны во время мероприятия.

Детей приглашают принять участие в мероприятии на велосипедах и самокатах.

Просьба всех оценить состояние здоровья перед посещением мероприятия.

Напоминаем, что ограничения Covid-19 и принципы безопасного проживания сохраняются!

Во время мероприятия будет вестись фото и видеосъемка, полученный материал будет использован для нужд организаторов и для обеспечения публичности.

Daugavpils

