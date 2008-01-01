Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
30 сентября
Именины:
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Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 30 сентября 2020 | 11:31
Веловечер
1 октября туристический клуб «Sniegpulkstenīte» в сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой приглашает семьи с детьми активно провести вечер в Велопарке, на Эспланаде. Совместный старт состоится в 17:20
В Даугавпилсском Велопарке будет создана образовательная велотрасса для детей до 10 лет. Вместе с Государственной полицией и полицией Даугавпилсского городского самоуправления дети и их родители вспомнят правила безопасности дорожного движения.
Напоминаем о безопасности детей – участники должны иметь защитные шлемы, которые будут доступны во время мероприятия.
Детей приглашают принять участие в мероприятии на велосипедах и самокатах.
Просьба всех оценить состояние здоровья перед посещением мероприятия.
Напоминаем, что ограничения Covid-19 и принципы безопасного проживания сохраняются!
Во время мероприятия будет вестись фото и видеосъемка, полученный материал будет использован для нужд организаторов и для обеспечения публичности.
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