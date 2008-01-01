В районе улицы Зелинского появится новый сквер

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 11:29

В Даугавпилсе продолжается работа по благоустройству дворовых территорий. На прошлой неделе депутаты утвердили решение о выделении Управлению коммунального хозяйства 159 909 евро на оборудование сквера Зелинского в микрорайоне Химиков, на территории внутренних дворов между домами по ул.Зелинска,13, 15, Архитекту,6 и Инжениеру,12.

О том, что здесь необходима детская игровая площадка, тротуары и парковки, было известно давно. В бюджете УКХ были запланированы средства, но их было недостаточно для реализации проекта. В этом году такая возможность появилась, так как частично было перенаправлено финансирование, не использованное во время Праздника города. Общая стоимость работ составит 333 740 евро.

В сквере Зелинского планируется построить пешеходные дорожки, оборудовать парковку на 33 стояночных места, установить новое освещение и построить современную детскую игровую площадку с песочницами, каруселями, качелями, горками, игровым комплексом с канатной дорогой и пирамидой. На площадке будет выложено прорезиненное покрытие. В зоне активного отдыха установят уличный настольный теннис и оборудуют площадку для стритбола. Отдельно оборудуют также зеленую зону со скамеечками.

Работы начнутся, как только будет заключен договор с победителем закупки SIA“Jūrmalas mežaparki”. Сроки исполнения будут зависеть от погодных условий. Если зима будет теплой и технологический перерыв не понадобится, основную часть могут закончить уже через несколько месяцев.

Daugavpils

