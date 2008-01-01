Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

30 сентября

Именины:
Элма, Элна, Менарда / Вера, Зенон, Илья

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
16 .. 18 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
1 .. 3 м/с
среда
Ночь
8 .. 10 C
Утро
11 .. 13 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Проект аэропорта в Даугавпилсе поддерживается на уровне правительства

3. В Даугавпилсе — «польский» велопробег по местам боевой славы

4. В Латвию вернется август

5. Даугавпилс начал готовиться к государственным праздникам

6. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина

7. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге

8. Ушли в мир иной...

9. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты

10. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 11:26

Началась дигитализация даугавпилсских кладбищ

Уже на протяжении многих лет обсуждается вопрос инвентаризации мест захоронения, расположенных на территории самоуправления Даугавпилса, и создания их своеобразной цифровой карты. Это позволило бы самоуправлению более эффективно управлять территорией кладбищ, а жителям - проще находить места захоронения родственников или знакомых. В этом году процесс наконец-то начался, и на прошлой неделе муниципальным службам, ответственным за содержание кладбищ, были представлены первые результаты работы.

Всего в Даугавпилсе 8 кладбищ (находятся в ведении Управления коммунального хозяйства и на обслуживании SIA «Labiekārtošana D») общей площадью более 96 га. Весной этого года в результате закупки УКХ заключило первый договор на инвентаризацию кладбищ. Уже обследованы Лютеранское и Католическое кладбища, занимающие 15.83 га или 16% от общей площади захоронений.

В базу данных, доступную на портале www.cemety.lv, на сегодняшний день включено более 26 000 захоронений. Указав имя и фамилию искомого человека на этом сайте, вы можете получить точную информацию о местонахождении могилы, а также просмотреть план всего кладбища.

Коммунальным службам намного удобнее оперировать информацией, обобщенной в электронном виде (в т.ч. данными по всем объектам инфраструктуры), и связанной с ней документацией, а также следить за тем, содержатся ли могилы в порядке и не превышен ли срок в пять лет, после которого, согласно Обязывающим правилам думы, допускается ликвидация заброшенного захоронения. Сейчас таких случаев немного, но, учитывая темпы разрастания кладбищ и нехватку территории, в ближайшем будущем могилы, которые годами не приводятся в порядок и не известно лицо, ответственное за их содержание, могут начать ликвидировать.

Самоуправление планирует продолжить инвентаризацию в следующем году и полностью оцифровать все городские кладбища в течение трех лет.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 