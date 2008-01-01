Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
30 сентября
Именины:
Элма, Элна, Менарда / Вера, Зенон, Илья
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.167 ()
|GBP
|0.9051 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.8152 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Проект аэропорта в Даугавпилсе поддерживается на уровне правительства
3. В Даугавпилсе — «польский» велопробег по местам боевой славы
5. Даугавпилс начал готовиться к государственным праздникам
6. В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
7. «Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
9. Полицейские в Латгалии изъяли нелегальное оружие, алкоголь и сигареты
10. После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 сентября 2020 | 11:26
Началась дигитализация даугавпилсских кладбищ
Уже на протяжении многих лет обсуждается вопрос инвентаризации мест захоронения, расположенных на территории самоуправления Даугавпилса, и создания их своеобразной цифровой карты. Это позволило бы самоуправлению более эффективно управлять территорией кладбищ, а жителям - проще находить места захоронения родственников или знакомых. В этом году процесс наконец-то начался, и на прошлой неделе муниципальным службам, ответственным за содержание кладбищ, были представлены первые результаты работы.
Всего в Даугавпилсе 8 кладбищ (находятся в ведении Управления коммунального хозяйства и на обслуживании SIA «Labiekārtošana D») общей площадью более 96 га. Весной этого года в результате закупки УКХ заключило первый договор на инвентаризацию кладбищ. Уже обследованы Лютеранское и Католическое кладбища, занимающие 15.83 га или 16% от общей площади захоронений.
В базу данных, доступную на портале www.cemety.lv, на сегодняшний день включено более 26 000 захоронений. Указав имя и фамилию искомого человека на этом сайте, вы можете получить точную информацию о местонахождении могилы, а также просмотреть план всего кладбища.
Коммунальным службам намного удобнее оперировать информацией, обобщенной в электронном виде (в т.ч. данными по всем объектам инфраструктуры), и связанной с ней документацией, а также следить за тем, содержатся ли могилы в порядке и не превышен ли срок в пять лет, после которого, согласно Обязывающим правилам думы, допускается ликвидация заброшенного захоронения. Сейчас таких случаев немного, но, учитывая темпы разрастания кладбищ и нехватку территории, в ближайшем будущем могилы, которые годами не приводятся в порядок и не известно лицо, ответственное за их содержание, могут начать ликвидировать.
Самоуправление планирует продолжить инвентаризацию в следующем году и полностью оцифровать все городские кладбища в течение трех лет.
Добавить комментарий