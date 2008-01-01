Началась дигитализация даугавпилсских кладбищ

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 11:26

Уже на протяжении многих лет обсуждается вопрос инвентаризации мест захоронения, расположенных на территории самоуправления Даугавпилса, и создания их своеобразной цифровой карты. Это позволило бы самоуправлению более эффективно управлять территорией кладбищ, а жителям - проще находить места захоронения родственников или знакомых. В этом году процесс наконец-то начался, и на прошлой неделе муниципальным службам, ответственным за содержание кладбищ, были представлены первые результаты работы.

Всего в Даугавпилсе 8 кладбищ (находятся в ведении Управления коммунального хозяйства и на обслуживании SIA «Labiekārtošana D») общей площадью более 96 га. Весной этого года в результате закупки УКХ заключило первый договор на инвентаризацию кладбищ. Уже обследованы Лютеранское и Католическое кладбища, занимающие 15.83 га или 16% от общей площади захоронений.

В базу данных, доступную на портале www.cemety.lv, на сегодняшний день включено более 26 000 захоронений. Указав имя и фамилию искомого человека на этом сайте, вы можете получить точную информацию о местонахождении могилы, а также просмотреть план всего кладбища.

Коммунальным службам намного удобнее оперировать информацией, обобщенной в электронном виде (в т.ч. данными по всем объектам инфраструктуры), и связанной с ней документацией, а также следить за тем, содержатся ли могилы в порядке и не превышен ли срок в пять лет, после которого, согласно Обязывающим правилам думы, допускается ликвидация заброшенного захоронения. Сейчас таких случаев немного, но, учитывая темпы разрастания кладбищ и нехватку территории, в ближайшем будущем могилы, которые годами не приводятся в порядок и не известно лицо, ответственное за их содержание, могут начать ликвидировать.

Самоуправление планирует продолжить инвентаризацию в следующем году и полностью оцифровать все городские кладбища в течение трех лет.

Daugavpils

