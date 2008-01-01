Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 30 сентября 2020 | 00:29

На 29 сентября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармены;

- бетонщики;

- ветеринар;

- визажист;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- врачи;

- водитель асфальтоукладчика;

- водитель асфальтного катка;

- гладильщик;

- главный бухгалтер;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные рабочие;

- дорожные мастера;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-проектировщики;

- инженер-программист;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- интервьюер;

- исследователи (работа в Ливанах);

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер (металлообработка);

- конструктор;

- консультант по продажам;

- комплектовщик;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механик;

- менеджер автосервиса;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник сигнального оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мясники (работа в Германии и Литве);

- мясной кулинар;

- мойщик;

- нормировщик;

- няня;

- обработчик рыбы;

- оператор прядильных устройств;

- оператор компьютера;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы справочной;

- операторы станков металлообработки;

- оператор литейного оборудования;

- отделочники;

- организатор культурной работы;

- официанты;

- операторы производства пищевых продуктов;

- парикмахеры;

- пекарь;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повары;

- помощник повара;

- помощник кондитера;

- преподаватель;

- приемщик продукции (металлообработка);

- продавцы на рынке;

- портной;

- продавец;

- программист;

- работник по уходу;

- рабочие цеха;

- работник логистики;

- работники по охране;

- рабочие на складе (работа в Риге);

- работник приюта для животных;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- руководитель автосервиса;

- руководитель танцевального коллектива;

- руководитель отдела по закупкам;

- руководитель кружка;

- руководитель по продажам;

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сметчик;

- сортировщики;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист по закупкам;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- социальные работники;

- стоматологи;

- строители;

- строительные рабочие;

- специалист по рекламе;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- техники – отделочники;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- учитель начальной школы;

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель математики;

- учитель-логопед;

- упаковщики;

- финансовый аналитик;

- шеф-повар;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- чистильщик промышленного оборудования;

- члены совета;

- журналист.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



D-fakti.lv