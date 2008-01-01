Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
29 сентября
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Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 29 сентября 2020 | 20:57
За помощь в незаконном пересечении границы Латвии задержаны россияне
В Лудзенском крае сотрудники Государственной пограничной службы за незаконное перемещение иммигрантов задержали двух граждан России.
Нелегалы и их проводники были задержаны в одном километре от границы. Всего пять человек - двое россиян и трое иностранцев, которые заверили, что являются гражданами Пакистана.
Против пакистанцев начат уголовный процесс за незаконное пересечение границы, в свою очередь против россиян - за незаконное перемещение через границу группы лиц.
Граждане РФ 1984 и 1988 г.р. помещены в изолятор, в свою очередь, остальные для проведения дальнейших процессуальных действий доставлены в центр размещения задержанных иностранцев "Daugavpils".
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