Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
29 сентября
Именины:
Михаил, Микс, Микус, Микелис / Виктор, Дорофей
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать - нынешний день для этого идеален.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 29 сентября 2020 | 20:55
Дальнобойщик из России предложил взятку, чтобы не стоять в очереди на границе
В понедельник, 28 сентября на пограничном пункте Терехово пограничники задержали гражданина России, который предложил взятку.
Водитель фуры, мужчина 1985 г.р. предложил пограничникам 1000 рублей (около 10 евро), чтобы те пропустили его без очереди.
Против мужчины начат уголовный процесс по части первой статьи 323-й Уголовного закона. Нарушитель находится в изоляторе.
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