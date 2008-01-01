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Новости Латвия | 29 сентября 2020 | 20:48

В Даугавпилсе отмечают День учителя и премируют педагогов

D-fakti.lv

Сегодня и завтра, 29 и 30 сентября, в Даугавпилсском театре пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. В этом году городское самоуправление приняло решение дать премии всем педагогам и воспитателям детских дошкольных учреждений.

«Воспитателей премируют ежегодно, а с учителями бывает по-разному. Сейчас дума решила выделить премии всем, это почти 300 тысяч евро из городского бюджета (точная цифра — 296 377 евро — Rus.Lsm.lv). Учителя как никогда заслужили поощрения — они преодолели много трудностей на «удаленке». Каждый, кто работает на ставку и больше, получит 150 евро до уплаты налогов; у кого неполная ставка, премия будет меньше. Кроме этого, школы из своих целевых дотаций могут поощрить педагогов за успешную подготовку детей к олимпиадам, конкурсам научных работ и т. д.», — пояснила Rus.Lsm.lv руководитель Управления образования Марина Исупова.

Торжественные мероприятия продлятся два дня из-за коронавирусных ограничений. «Мы не можем в одном зале сразу собрать всех, поэтому приняли такое решение. Все директора и все педагогические коллективы будут награждены грамотами за четкую организацию учебного процесса на «удаленке». Многих учителей наградят индивидуально, особенно тех, кто не только выполнял свои обязанности, но и помогал коллегам и родителям учеников во время ЧС», — отметила Исупова.

Подарком для всех учителей станет танцевальный спектакль Даугавпилсского театра «Близость», имевший успех на нескольких международных фестивалях.

LSM

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