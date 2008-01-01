95-летие Терезы Броки отметят с выставкой в музее

Новости Культура | 29 сентября 2020 | 11:06

В честь 95-летнего юбилея педагога музыки и хорового дирижера Терезы Броки среду, 30 сентября в 15.00, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее откроется выставка «Посвящение легендарному латгальскому хоровому дирижеру Терезе Броке».

Терезе Брока родилась 30 сентября 1925 года в Виланской волости Резекненского района в семье Агаты и Антона Шадурских. Музыка и песня были близки Терезе с ранних лет. В 1934 году Терезе Шадурска поступила в Витолскую начальную школу, где пела в школьном и церковном хоре. В 1940 году она продолжила учебу в Резекненской средней школе № 1, но в 1946 году Терезе Шадурска приобрела навыки хорового дирижирования в Резекненской музыкальной средней школе. В 1949 году Терезе поступила на кафедру хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории имени Язепса Витолса.

Еще во время учебы Терезе Шадурска работала с различными любительскими коллективами и хорами Латвийского университета и нескольких рижских компаний. В 1950 году Терезе Шадурска стала главным дирижером хоров Зилупского района на II Празднике песни Советской Латвии. После окончания учебы жизнь Терезы была тесно связана с Латгалией. В 1954 году она начала работать преподавателем хорового дирижирования в Даугавпилсской музыкальной средней школы. В том же году Терезе ​​вышла замуж за Станислава Брока.

Терезе Брока руководила несколькими заслуженными коллективами - Ликсненским сельским смешанным хором, хором Даугавпилсского района «Латгале», Екабпилсским хором учителей, женским хором «Рута», хором Даугавпилсского центрального дома культуры «Даугава», а также основала уникальный латгальский народный вокально инструментальный ансамбль «Дайна». Много лет она была главным дирижером Праздника песни Латвии.

Тереза ​​Брока получила несколько значительных наград за самоотверженный труд и неоценимый вклад в сохранение хоровой музыки и традиций Праздника песни. Уже в советские годы она получила квалификацию Заслуженной артистки Латвийской ССР и Народной артистки Латвийской ССР. В 1995 году награждена Орденом Трех звезд, в 2003 году стала лауреатом Большой музыкальной награды. В 2005 году Терезе Брока получила награду Даугавпилсской городской думы «Почетный гражданин Даугавпилса», в 2013 году она получила награду латгальской культуры «Бонюкс» за пожизненный вклад в популяризацию латгальской культуры, а в 2015 году она получила награду Даугавпилсской городской думы «За пожизненный вклад». Терезе ​​Брока скончалась 22 октября 2018 года, оставив после себя семью и студентов, которые с гордостью продолжают ее работу.

К 95-летнему юбилею выдающегося хорового дирижера Даугавпилсский краеведческий и художественный музей подготовил специальную выставку «Посвящение легендарному латгальскому хоровому дирижеру Терезе Броке». Выставка состоит из двух частей - личных вещей Терезы Броки, сценических костюмов, фотографий и наград, а также передвижной выставки, которую музей предложит депонировать образовательным и культурным учреждениям.

Открытие выставки «Посвящение легендарному латгальскому дирижеру Терезе Броке» в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится 30 сентября. 15.00. Выставка открыта до 25 октября.

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий

и художественный музей

gunta.locmele@daugavpils.lv

т.: 20203713; 26114003

www.dnmm.lv

Daugavpils

