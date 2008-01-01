Дума поблагодарила участников фестиваля «Street Food»

Новости Общество | 29 сентября 2020 | 11:04

В пятницу, 25 сентября в Доме Единства прошло мероприятие, во время котрого руководство Думы поблагодарило всех участников и организаторов первого фестиваля Street Food Daugavpils.

Идея организовать в нашем городе фестиваль Street Food или «уличной еды» витала в воздухе уже несколько лет, но воплощена была только этой осенью. Мероприятие, во время которого можно было познакомиться и насладиться предложением местных кафе и ресторанов, стало прекрасным дополнением традиционного праздника улицы Ригас. Инициатор его проведения, председатель Думы Игорь Прелатов поблагодарил всех участников и организаторов за приложенные усилия и качественную работу, в результате которой в городе состоялся настоящий праздник. Он выразил надежду, что проведение фестиваля станет доброй традицией, и год от года он будет всё масштабнее и ярче.

К организации было привлечено 33 учреждения, структуры и предприятия: представители сферы общественного питания, хозяйственные службы, Туристический информационный центр, Управление культуры и многие другие. Слова благодарности в их адрес прозвучали и от заместителя председателя Думы Ливии Янковской.

Руководители кафе и ресторанов также выразили готовность участвовать в следующих фестивалях Street Food, предлагая посетителям интересные блюда и кулинарные шоу.

Daugavpils

