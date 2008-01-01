В Даугавпилсе открылся центр социальных услуг для детей "Rīta Vēsma"

Новости Общество | 29 сентября 2020 | 11:02

В пятницу, 25 сентября, в помещениях бывшей 1-й специальной школы (ул. 18 Ноября 197V) свои двери открыл центр социальных услуг для детей с функциональными нарушениями «Rīta Vēsma». Он был создан под патронажем Латвийского Красного Креста и является первым центром такого рода в Латвии, где специалисты из разных областей в одном месте предоставят услуги социальной реабилитации для детей и подростков.

В Даугавпилсе есть несколько учреждений и организаций, которые работают с детьми с различными нарушениями в развитии и поведении. Разработаны специальные программы обучения и медицинской реабилитации. В свою очередь, важнейшей задачей центра «Rīta vēsma» является научить таких детей интегрироваться в общество: с ними будут работать психологи, запланированы различные занятия по арт-терапии. Наладить диалог с окружающим миром детям помогут и специально обученные животные. В настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве с 12 специалистами и организациями. Планируется, что со временем спектр услуг центра будет расширяться.

Некоторые занятия, проводимые волонтерами, будут доступны бесплатно, другие – за минимальную плату. Однако, понимая, что родители особых детей часто имеют ограниченные финансовые ресурсы, ищутся решения для облегчения материального бремени: уже сейчас занятия для детей из малообеспеченных семей проводятся бесплатно, а в сотрудничестве с Социальной службой изыскиваются ресурсы, чтобы помочь покрыть расходы и остальным семьям.

Полная информация о занятиях и записи в ближайшее время будет опубликована на сайте Латвийского Красного Креста www.redcross.lv. С вопросами о деятельности центра и по поводу записи на занятия можно обращаться в Даугавпилсское отделение ЛКК, тел. 654 57357, 26364032, 27088270, эл. почта: lsk.daugavpils@redcross.lv.

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