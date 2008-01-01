В арт-центре им. Марка Ротко прошел 16-й симпозиум живописи

Новости Культура | 29 сентября 2020 | 11:00

25 сентября в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко состоялось открытие заключительной выставки 16-ого международного симпозиума живописи, приуроченной ко дню рождения прославленного художника. Эта добрая традиция уже много лет является способом коллективной творческой работы и вдохновения, которое черпается из философии Марка Ротко, атмосферы города и Даугавпилсской крепости.

В этом году пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в проведение симпозиума – в нем не смогли принять участие художники из Великобритании, Голландии, США, Германии и Польши, а общее число участников сократилось с 10до 7 человек. Однако это не помешало плодотворному труду живописцев.

дожников: Вия Зариня (Латвия), Каспар Зариньш (Латвия), Наталья Мариноха (Латвия), Улдис Чаманис (Латвия), Ромуальдас Балинскас (Литва), Томас Рудокас (Литва) и Роз-Мари Торпо (Финляндия).

Участники симпозиума признались, что арт-центр им. Марка Ротко и Даугавпилсская крепость являются уникальным местом для полной концентрации на творчестве – каждый находит для себя свой любимый уголок, мотив или объект, который становится источником вдохновения.

Арт-центр им. Марка Ротко благодарит за поддержку в организации симпозиума Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд культурного капитала, посольство США в Латвии и компанию Caparol.

Daugavpils

