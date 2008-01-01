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Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.

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Новости Латвия | 27 сентября 2020 | 23:22

Ближайшие две недели будут теплее нормы

Пресс-фото

С понедельника температура воздуха в Латвии понизится, однако, в течение ближайших двух недель она сохранится выше нормы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Преимущественно будет дуть юго-восточный ветер, в солнечные октябрьские дни столбик термометра может подняться выше отметки +20 градусов, побив температурные рекорды. Осадков будет немного.

В понедельник, 28 сентября с юга придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дождь. В Видземе осадки ожидаются и во вторник. Температура воздуха местами не поднимется выше +13 градусов.

На неделе температура воздуха ожидается в пределах +14..+20 градусов. С утра будет прохладно — всего +3..+11 градусов, сильных заморозков не ожидается.

Среднесуточная температура в октябре обычно меньше +8 градусов, однако, в этом году она сохранится выше отметки +10 градусов.

Delfi

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