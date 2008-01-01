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Новости Культура | 27 сентября 2020 | 23:13

«Осенины» в Даугавпилсе — вкусно и весело

LSM

Во дворе Центра русской культуры прошел праздник урожая «Осенины», объединивший русские, белорусские, украинские и латышские творческие коллективы. Не забыли и об особенностях национальных кухонь.

Rus.Lsm.lv там «был, мед-чай пил, по усам не текло и в рот попало». Примерно так, если немного перефразировать известную сказочную идиому.

«Мы несколько лет проводили Яблочный спас. Праздник народу нравился, но в этом году из-за коронавируса его провести не удалось, и мы решили сделать «Осенины», - пояснила директор Русского дома Наталья Кожанова.

На «Осенины» пригласили много гостей. Кроме уже названных национально-культурных обществ, которые лаконично, но выразительно презентовали свои кухни (к примеру, белорусы угощали «хворостом» по старинному рецепту, украинцы – салом и т. д.), в празднике участвовали знатоки травяных чаев из Калкунской и Науенской волостей Даугавпилсского края и изготовители необычного варенья из Индры Краславского края.

Варенье варит Валентина Бартуле, но сама она приехать не смогла и отправила дочку Татьяну Войткевич и внука Роберта. «Мама на разных работах работала: и в советском колхозе, и в детском саду, и поваром. Последние годы отдалась своему увлечению – варит необычное варенье, экспериментирует. Началось всё с варенья из молодых весенних шишек. Укрепляет иммунитет и от кашля помогает. Потом одуванчики пошли, малина с мятой, помидоры с земляникой, луковое варенье и много других сортов. Вкусно и полезно. Мама в Индре в Музее счастья проводит дегустации, дома группы туристов принимает», - рассказала Т. Войткевич. В арсенале Бартуле есть и варенье счастья.

Берете цветки сирени, сахар, сок лимона – и будет вам счастье. Всё просто.

Рядом с чудесными сортами варенья расположилось общество Zaļā krūze. Винета Эра и Йоланта Бара предлагали травяные чаи и сушеные ягоды. «Это всё очень полезно. Такие ягоды стоит ребенку в йогурт добавить, никакой химии. Мы в этом году попробовали помидоры сушить, как в Италии. Правда, солнца у нас маловато, используем дегидратор. А чаи у нас – на все случаи жизни и для укрепления всех органов и систем человека. Есть из южных трав, потому что муж Винеты – турок из Стамбула. Пять лет уже в Латвии живет, ему здесь нравится, выращивает разные растения и животных, козий сыр хочет делать», — поделились дамы, щедро угощая превосходными травяными напитками.

«Осенины» предлагали не только лакомиться, но и веселиться – на уличной сцене шутили, пели и плясали, вовлекая зрителей в хороводы и совместное пение. Вели праздник актриса Даугавпилсского театра Наталия Котон и актеры-любители народного театра «Искатель».

На следующей неделе, 2 октября, Центр русской культуры официально откроет новый сезон и познакомит с программой Дней славянской культуры — на сей раз они пройдут осенью.

LSM

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