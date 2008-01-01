В день рождения Ротко открылась посвященная ему выставка

Новости Культура | 27 сентября 2020 | 23:09

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В Арт-центре имени Марка Ротко 25 сентября начала работу выставка, завершающая ежегодный международный симпозиум живописи в честь мэтра абстрактного экспрессионизма. Симпозиум прошел в Даугавпилсе уже в 16-й раз.

«Было подано более 70 заявок, из них жюри в апреле выбрало десять участников, но из-за коронавируса произошли разные изменения. В итоге в нынешнем симпозиуме приняли участие семь художников из Латвии, Литвы и Финляндии», - рассказала куратор симпозиума Татьяна Чернова.

В течение двух недель живописцы вдохновлялись Даугавпилсом и Латгалией, исследовали новое для большинства пространство Крепости и интенсивно работали.

«Аура Даугавпилса для меня – это Ротко и Даугава. Здесь так все переплелось… Да, Ротко – еврей, большую часть жизни прожил в США, но родился он тут, впитал Латвию, латвийские пейзажи. Каждая часть пейзажа несет в себе определенную краску и вибрацию, и в пейзаже есть абстракция. Например, отражение в воде или крыло птицы крупным планом – это ведь абстракции. Вообще абстракция – большая ответственность, она обнажает суть. За предметом можно спрятаться, за абстракцией – нет. Ротко для меня – очень важный художник, впервые я увидел его работы в Лондоне в 1990 году и был потрясен, я почувствовал дыхание мастера», — поделился с Rus.Lsm.lv участник симпозиума, известный латвийский художник и ректор Академии художеств Каспар Зариньш.

«Странно звучит, но я должен поблагодарить «друга» - Covid-19, иначе я бы сюда не попал. Здесь хорошо работалось, и я желаю процветания Арт-центру», - отметил художник из Литвы Ромуальдас Балинскас, а его коллега Томас Рудокас подчеркнул: «Симпозиум – праздник и работа, всегда получаешь много новой информации, многое берешь. Но я не законченный эгоист, я хочу не только брать, но и отдавать. Я оставляю в Латвии частичку себя – свои картины, очень хочу, чтобы они понравились людям».

Даугавпилс на симпозиуме представляла Наталья Мариноха: «У меня двойной праздник: Ротко и мой старший сын родились в один день – 25 сентября. Попасть на симпозиум для меня – нечаянная радость. Тут прекрасные условия для работы: знают, где соломку подстелить, и подстилают. Кроме работы, было много прекрасных экскурсий, посиделок, песен и почти плясок…»

Финская художница Роз-Мари Торпо рассказала прямо-таки захватывающую историю о том, как она ночью, вооружившись ножницами, отправилась гулять по Крепости, чтобы … отрезать кусочек строительной сетки и вставить его в свою абстрактную композицию. В Крепости ведутся обширные строительные и реставрационные работы, так что в сетке недостатка нет. Когда руководитель Арт-центра Марис Чачка узнал о ночной прогулке Роз-Мари, то удивился: он мог бы дать ей эту сетку, если бы попросила. Но ведь ночью самой добыть – значительно интереснее.

Выставка открыта до 25 октября.

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